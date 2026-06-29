Le ginnaste sarde volano sul podio di Rimini: la Sport Sardinia conquista l'argento nazionale con il talento delle atlete algheresi

La società sassarese, protagonista storica nel campionato di Serie A, centra il secondo posto grazie alle performance di Melissa Arru, Maelle Caria, Elisa Poddighe, Elisa Silvetti e Anna Balestrieri.

La spedizione in terra romagnola si è chiusa con una medaglia prestigiosa per la ginnastica sarda. La Sport Sardinia, sodalizio sportivo con base operativa a Sassari e un solido palmarès che include la partecipazione costante ai campionati nazionali di Serie A, ha centrato il secondo posto nella recente competizione tricolore svoltasi a Rimini. Il risultato conferma lo stato di salute di una realtà che, oltre a curare il vivaio, vanta oggi due ginnaste tesserate in prestito nel massimo campionato italiano, a riprova della qualità del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Il gruppo protagonista dell'impresa argento è formato da un quintetto di ginnaste che ha saputo imporsi nel confronto nazionale: Melissa Arru, Maelle Caria, Elisa Poddighe, Elisa Silvetti e Anna Balestrieri. Il lavoro atletico delle ragazze è stato coordinato da uno staff tecnico qualificato, composto dagli allenatori Kika Bersano, Luca Deriu, Veronica e la new entry Angelica Cataldi. Proprio l'inserimento della Cataldi, ex ginnasta algherese, ha rappresentato un valore aggiunto per la squadra nel corso di questa stagione.

La compagine sassarese ha consolidato nel tempo un forte legame con il territorio di Alghero, integrando in pianta stabile nel proprio organico diverse atlete della Riviera del Corallo. Il binomio tra l'esperienza della società sassarese e le prospettive di crescita offerte alle giovani promesse locali ha permesso di ottimizzare le prestazioni individuali, portando la squadra a misurarsi con successo nelle pedane più importanti dello scenario ginnico nazionale.