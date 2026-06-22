Sport I rugbisti dell'Amatori Rugby Alghero strappano la medaglia d'argento sulla sabbia di Capoterra nel torneo dedicato alla memoria di Matteo Lai

La formazione dei Sardacens conquista il secondo posto per differenza mete nella tappa d'esordio stagionale giocata alla Maddalena Spiaggia. La vittoria finale va alla squadra di casa dei Trenicotteri. La stagione del beach rugby, la variante estiva del gioco della palla ovale disputata sulla sabbia, si è aperta ufficialmente sabato 20 giugno 2026 presso i campi professionali allestiti al Makai Beach Club. La struttura sportiva della Maddalena Spiaggia a Capoterra ha ospitato il primo trofeo in memoria di Matteo Lai, un giovane locale scomparso dieci mesi fa a causa di un incidente stradale.



La squadra legata all'Amatori Rugby Alghero si è iscritta alla competizione utilizzando la denominazione di Sardacens, affrontando sul campo altre quattro formazioni isolane in un girone unico. Il gruppo ha misurato le proprie forze contro i padroni di casa dei Trenicotteri e del Real Malik, rispettivamente la prima e la seconda squadra di Capoterra, sfidando inoltre la compagine sassarese dei Bulldog e il Cagliari. Il verdetto finale del campo è stato deciso dai calcoli matematici necessari per risolvere una situazione di assoluta parità. I Sardacens hanno infatti chiuso le loro fatiche con un bilancio di due sconfitte e due vittorie, queste ultime ottenute superando sia il Cagliari che i Bulldog. Lo stesso punteggio è stato totalizzato anche dal Real Malik e dai Bulldog, generando un pareggio a tre squadre. Per stabilire le posizioni definitive, i giudici di gara hanno applicato la regola della differenza mete, un calcolo che sottrae le marcature subite da quelle realizzate, l'equivalente dei gol nel calcio. Avendo schiacciato un numero maggiore di palloni oltre la linea avversaria, i rugbisti algheresi si sono aggiudicati il secondo posto assoluto della competizione.



Il gradino più alto del podio è stato conquistato dai Trenicotteri, seguiti nell'ordine dai Sardacens, dal Real Malik al terzo posto, dai Bulldog in quarta posizione e dal Cagliari, che ha chiuso la classifica in fondo al tabellone. L'evento sportivo ha registrato una grande affluenza di pubblico ed è stato accompagnato da un torneo giovanile parallelo dedicato alla categoria Under 16, organizzato sempre dalla società di Capoterra, a cui si è aggiunta una rappresentanza del settore propaganda, il raggruppamento che nel linguaggio rugbistico indica i bambini che muovono i primissimi passi in questa disciplina. Per affrontare gli impegni sul campo, i Sardacens hanno scelto di integrare la squadra dei veterani con l'inserimento di due giocatori provenienti dal vivaio algherese, i giovanissimi Giulio Andreetto e Youssef El Bakhadaoui. La giornata si è infine conclusa con il tradizionale terzo tempo, la festa finale in cui gli avversari si riuniscono per condividere cibo e bevande chiudendo le ostilità sportive, organizzata all'interno degli spazi del Makai.