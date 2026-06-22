Lamine Yamal incanta il Mondiale e trascina la Spagna al successo: poker servito all'Arabia Saudita

Il diciottenne del Barcellona apre le marcature e le Furie Rosse ipotecano il passaggio ai sedicesimi. Il Belgio di Lukaku a rischio eliminazione mentre negli Stati Uniti le big resistono.
La Spagna spazza via le incertezze dell'esordio e travolge l'Arabia Saudita con un netto quattro a zero, candidandosi a protagonista del Gruppo H di questo Mondiale che si sta disputando negli Stati Uniti. A soli diciotto anni, Lamine Yamal si conferma il trascinatore della nazionale iberica, sbloccando il risultato dopo appena dieci minuti di gioco grazie a un inserimento vincente su un cross arrivato dal lato opposto del campo. Il dominio spagnolo si concretizza rapidamente nella prima frazione di gara con il raddoppio al ventunesimo minuto, seguito da un terzo sigillo arrivato appena tre minuti dopo, mandando le squadre negli spogliatoi con una pratica virtualmente chiusa.
Nella ripresa il ritmo si mantiene costante fino al quarto minuto, quando un'autorete della difesa saudita fissa il punteggio definitivo sul quattro a zero. Nel finale c'è spazio anche per un tentativo di Fernando Torres di iscriversi al tabellino dei marcatori, ma il suo gol viene annullato dopo l'intervento del Var, il sistema tecnologico che permette agli arbitri di rivedere le azioni dubbie alla moviola per correggere eventuali errori di valutazione. La vittoria permette alla Spagna di balzare a quota quattro punti in classifica, garantendo una posizione di forza in vista dei sedicesimi, ovvero la fase a eliminazione diretta in cui le squadre che perdono la partita vengono immediatamente escluse dal torneo, in attesa dell'esito della sfida tra Uruguay e Capo Verde che completerà il quadro del girone.
Al momento l'andamento del torneo conferma la tenuta delle nazionali più titolate, che non hanno finora subito eliminazioni eccellenti. La situazione appare invece critica per il Belgio, la squadra capitanata da Romelu Lukaku, che dopo aver collezionato l'ennesimo pareggio della competizione si trova in una posizione di classifica che mette seriamente a rischio la permanenza della nazionale belga nel tabellone mondiale.