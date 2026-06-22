Le racchette dei vip si sfidano sui campi di Chia: Elena Pioppo e Antonio Zucca vincono il torneo di doppio

Il Veridia Resort del sud Sardegna ha ospitato quattro giorni di incontri tra sportivi, giornalisti e volti del web. La tennista Corinna Dentoni conquista la gara a eliminazione diretta sul punto singolo.

Dal 15 al 18 giugno i campi del Veridia Resort di Chia, lungo la costa meridionale della Sardegna, hanno ospitato la seconda edizione della VIP Tennis Cup. La manifestazione sportiva ha riunito per quattro giorni consecutivi giocatori professionisti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e creatori di contenuti per il web all'interno di un evento che ha mescolato il tabellone agonistico con momenti di riposo ed escursioni turistiche, tra cui un'uscita in barca organizzata nelle acque del Golfo di Teulada.

Il cuore della rassegna è stato il torneo di doppio misto, una competizione che ha visto schierate ai nastri di partenza undici coppie formate tramite un sorteggio iniziale. A conquistare il trofeo al termine delle fasi eliminatorie è stato il duo composto da Elena Pioppo e Antonio Zucca, che nella sfida finale ha sconfitto la coppia formata da Corinna Dentoni e Marco De Angelis. Il cartellone ha previsto anche lo svolgimento del One Point Contest, una particolare gara a cui hanno partecipato trentatré giocatori in cui ogni partita viene decisa giocando un unico e decisivo punto, senza alcun margine di errore per i tennisti in campo. La competizione a eliminazione secca è stata vinta dalla stessa Corinna Dentoni.

Le organizzatrici e fondatrici del format, Maria Elisa Coppa e Rachele Sangiuliano, hanno fatto il bilancio dell'iniziativa sarda: “La seconda edizione della VIP Tennis Cup ha confermato la visione con cui questo progetto è nato: creare connessioni autentiche attraverso lo sport. In questi giorni il tennis è stato il punto di partenza per favorire incontri, relazioni e nuove opportunità di confronto tra persone provenienti da mondi diversi. La cornice del Veridia Resort - che ringraziamo per la splendida accoglienza - ha reso unica un’esperienza costruita sulla condivisione, sul benessere e sulla voglia di stare insieme. Vedere nascere relazioni autentiche tra persone provenienti da mondi diversi è la conferma più bella di quanto questo format abbia un’identità precisa e un grande potenziale di crescita. È da qui che vogliamo ripartire, con entusiasmo e lo sguardo già rivolto alla prossima edizione.”

Al torneo disputato sui campi di Chia hanno preso parte le tenniste professioniste Laura Siegemund e Maria Elena Camerin, l'ex calciatore Nicola Legrottaglie, il giornalista sportivo Stefano Meloccaro, la conduttrice Elena Ramognino, la speaker radiofonica Giulia Nannini e diversi volti noti dei social network, tra cui Susanna Giovanardi. L'evento sportivo è stato supportato da un gruppo di marchi privati che comprende Bioclin, Cepar, Cuvage, Hoblot, Lauretana, MC2 Saint Barth, Pasta Felicia, Rilastil e VD Vitamin Dermina.