Sport 5ª Tappa Tour Auvergne Rhône Alpes 2026 – Van Aert torna padrone a Villars les Dombes, la lunga fuga cede a dodici chilometri

Sulla carta è la giornata più dolce della settimana, e il gruppo lo sa. Da Saint Chamond la strada si impenna quasi subito, con la Côte de la Croix Blanche e il Col de la Gachet ammucchiati nei primi chilometri, ma è un morso breve: poi i 195,8 chilometri scivolano verso nord, lasciano la Loira e si distendono nella pianura della Dombes, fino al Parc des Oiseaux che attende i corridori in mezzo ai suoi volatili. È anche una mattina di acciacchi: l'influenza che gira nel plotone si porta via tre uomini prima ancora del via, Jefferson Cepeda e Iván Romeo della Movistar e Matej Mohoric della Bahrain Victorious, due dei quali erano nomi da tenere d'occhio per la fuga. Appena cade la bandierina la corsa prende fuoco proprio ai piedi della Croix Blanche, dove gli attacchi si accavallano senza tregua. Dalla bagarre esce un drappello che si assottiglia in fretta, e davanti restano in sei: Pepijn Reinderink della Soudal Quick-Step, Thibault Guernalec della TotalEnergies, Julen Arriola Bengoa della Caja Rural-Seguros RGA, Felix Engelhardt della Jayco AlUla, Hugo Houle dell'Alpecin-Premier Tech e Robbe Dhondt della Picnic PostNL. È Guernalec a transitare per primo sulla prima asperità, mentre il vantaggio dei battistrada lievita fino a un massimo di 2'45".



Dietro, però, le squadre delle ruote veloci non hanno alcuna intenzione di rivivere la beffa del giorno prima a Montrond les Bains. Visma Lease a Bike, Cofidis, Tudor ed EF Education-EasyPost mettono presto un uomo in testa al gruppo, e poco dopo si aggiungono anche la Bahrain Victorious e la Soudal Quick-Step: il messaggio è chiaro. Al traguardo volante di Blacé, a -85,6 km, passa per primo Arriola Bengoa, ma sono spiccioli. I due Gran Premi della Montagna di quarta categoria valgono pochissimo, e la maglia a pois resta saldamente sulle spalle di Clément Braz Afonso per il quarto giorno di fila. Sulla pianura della Dombes la fuga ha vita segnata. Il margine si scioglie a ondate, risale di qualche secondo quando il gruppo tira il fiato, poi torna a precipitare. Houle è l'ultimo a credervi e a mollare la presa, prima che la corsa si ricomponga a una dozzina di chilometri dall'arrivo.



Il premio della combattività va a Reinderink, che ha animato la lunga avanscoperta. Nella stessa fase João Almeida perde contatto in coda al plotone: il portoghese, ormai senza obiettivi di classifica, sceglie di chiudere la giornata a ritmo blando. Negli ultimi chilometri il gruppo vola compatto verso l'epilogo annunciato e i treni si compongono. Lancia la Cofidis, le si incolla la Bahrain Victorious, poi nell'ultimo chilometro si fa largo la Visma Lease a Bike. La volata parte a ranghi serrati e ai 200 metri si alza Wout van Aert: il belga apre il gas e non lo molla più, andando a prendersi Villars les Dombes davanti a Hugo Hofstetter e a Phil Bauhaus. Per Van Aert è la vittoria numero 53 in carriera, la seconda di questa stagione dopo la Parigi Roubaix, e la sesta in questa corsa, la prima con la nuova denominazione: l'ultima portava la data di quattro anni fa, anche allora in una quinta tappa, quella del 2022. Alle sue spalle nulla si muove ai piani alti: Alex Baudin chiude tranquillo in gruppo e difende la maglia gialla, con la generale che resta cristallizzata. I velocisti hanno finalmente avuto la loro giornata, l'unica concessa loro prima che la strada torni a salire sul serio.



Ordine d'arrivo



1. Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) 4:31:59 2. Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team) s.t. 3. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) s.t. 4. Vito Braet (Lotto-Intermarché) s.t. 5. Henri François Renard Haquin (Picnic PostNL) s.t. 6. Dorian Godon (Netcompany INEOS) s.t. 7. Nadav Raisberg (NSN Cycling Team) s.t. 8. Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech) s.t. 9. Bryan Coquard (Cofidis) s.t. 10. Matteo Trentin (Tudor) s.t. Classifica generale 1. Alex Baudin (EF Education-EasyPost) 18:07:12 2. Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS) 12" 3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) 12" 4. Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) 15" 5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) 47" 6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) 47" 7. Jørgen Nordhagen (Visma | Lease a Bike) 50" 8. Carlos Rodríguez (Netcompany INEOS) 57" 9. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM) 59" 10. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) 1'00" Traguardo volante di Blacé 1. Julen Arriola Bengoa (Caja Rural-Seguros RGA) 10 punti 2. Felix Engelhardt (Jayco AlUla) 6 punti 3. Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) 4 punti