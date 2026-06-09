Sport Il Cagliari ufficializza l'arrivo dell'ex dirigente di Empoli e Sampdoria, Pietro Accardi. Ha firmato un contratto fino al 2029. Sostituisce Guido Angelozzi.

Il Cagliari Calcio volta pagina e affida le chiavi del proprio futuro a uno dei dirigenti più stimati e dinamici del panorama calcistico italiano. Con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito web, il club del presidente Tommaso Giulini ha annunciato la nomina di Pietro Accardi come nuovo Direttore Sportivo della prima squadra. Il dirigente palermitano, classe 1982, arriva in Sardegna dopo l'esperienza come direttore tecnico alla Sampdoria e raccoglie la pesante eredità di Guido Angelozzi, la cui separazione dai sardi era stata formalizzata solo pochi giorni fa. La scelta di Accardi non è un semplice ripiego d'emergenza, ma un investimento strutturale e di ampio respiro: il neo DS ha infatti firmato un contratto blindato che lo legherà ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2029. Nato a Palermo 43 anni fa, Accardi vanta un passato importante da calciatore professionista, con oltre 250 presenze nel ruolo di difensore vissute con le maglie di Palermo, Sampdoria, Brescia ed Empoli. Proprio in Toscana, appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato la sua seconda vita nel calcio, rivelandosi rapidamente un talento finissimo dietro la scrivania. Iniziato il percorso come “team manager” nel 2016, ad appena 34 anni assume la carica di Direttore Sportivo dell'Empoli.



Sotto la sua gestione specchiata, durata fino all'estate 2024, il club toscano è diventato un modello virtuoso, capace di conquistare due promozioni in Serie A, tre salvezze consecutive nella massima serie e, soprattutto, di generare “plusvalenze” record scoprendo e valorizzando talenti grezzi. Nel comunicato di benvenuto, il Cagliari ha voluto sottolineare le qualità umane e professionali che hanno spinto Giulini a puntare forte sul dirigente siciliano: “Uomo di campo, che predilige vivere il quotidiano a stretto contatto con lo staff e la squadra, dinamico, ambizioso e carismatico, Accardi metterà a disposizione del Club tutte le sue competenze e professionalità”. La filosofia di Accardi si sposa perfettamente con le necessità storiche del Cagliari: fiuto per i giovani calciatori da lanciare, capacità di fare mercato anche senza budget faraonici e una forte presenza fisica all'interno dello spogliatoio, dote fondamentale per mantenere la compattezza del gruppo durante le tempeste del campionato di Serie A. Il lavoro per Accardi comincia fin da subito, senza un attimo di sosta. L'estate rossoblù si preannuncia infuocata e i nodi da sciogliere sulla scrivania del nuovo Direttore Sportivo sono molteplici, a cominciare dalla scelta della guida tecnica. Definire ufficialmente la panchina per la nuova stagione, un tassello cruciale su cui costruire l'intera campagna acquisti e cessioni. Poi il “restyling” della rosa: ci sono da valutare i rientri dai prestiti, blindare i senatori dello spogliatoio e individuare quei profili di prospettiva utili a patrimonializzare il club, ricalcando il "modello Empoli". Senza dimenticare la programmazione del ritiro con il coordinamento della logistica della preparazione estiva insieme allo “staff” tecnico. Con l'ingaggio di Pietro Accardi fino al 2029, il Cagliari lancia un segnale chiaro alle rivali: la programmazione per la nuova stagione è ufficialmente partita, nel segno della giovinezza, dell'ambizione e della competenza.