Le tenniste del Club Cagliari staccano il biglietto per la Serie B1 con un turno d'anticipo

La formazione femminile centra la promozione matematica in seguito al successo sulle romane dell'Eur Sporting. I ragazzi di Vassallo Arguello battono Bologna e puntano al vertice del girone.

Il Tennis Club Cagliari festeggia la promozione matematica in Serie B1, il secondo gradino del circuito nazionale del tennis a squadre, al termine della penultima giornata dei gironi di qualificazione. La formazione femminile iscritta al campionato di B2 ha chiuso i conti con un turno di anticipo, rendendo impossibile l'aggancio in classifica da parte delle dirette inseguitrici grazie al netto quattro a zero inflitto sui campi di casa all'Eur Sporting Club di Roma. Il salto di categoria è diventato ufficiale all'indomani della partita di sabato, sancito dai risultati provenienti dagli altri campi e nello specifico dalla sconfitta incassata dalle capitoline del Forum Sport Center, prossime avversarie delle cagliaritane in un'ultima trasferta stagionale ormai ininfluente. Il traguardo porta la firma sportiva di Barbara Dessolis, Aran Teixedo Garcia e Berta Bonardi, protagoniste sul campo nel fine settimana, al fianco di Linda Salvi e Andreea Prisacariu, artefici di un cammino netto fatto di quattro vittorie e un singolo pareggio.

L'approdo nella categoria superiore garantisce al circolo sardo la permanenza in Serie B1 per il 2027, andando a bilanciare la contemporanea retrocessione dell'altra formazione femminile del club inserita nel girone 3. Quest'ultima è uscita sconfitta per quattro a zero dalla trasferta ligure di Santa Margherita, un verdetto che l'ha inchiodata all'ultimo posto in classifica condannandola alla discesa in B2. Di tutt'altro tenore il fine settimana della prima squadra femminile di B1 guidata dal capitano Carla Lucero. Le giocatrici hanno espugnato lo Sporting Club di Montecatini Terme per quattro a zero, inanellando la quinta vittoria su cinque partite disputate. Basterà un pareggio nell'ultima sfida di domenica 7 giugno, in programma sui campi del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula contro il Tc Triestino, per mantenere il primo posto assoluto nel girone e saltare così il primo turno dei play-off, gli spareggi a eliminazione diretta per la promozione.

Le matematiche del girone sorridono anche alla squadra maschile di Serie B1, gestita in panchina da Martin Vassallo Arguello. Il team ha liquidato i bolognesi del Circolo Tennis Persiceto con un cinque a uno casalingo, incamerando la quinta vittoria consecutiva grazie ai successi maturati negli scontri individuali da Porcu, Perfetti e Rocco, e alle vittorie nei match a coppie siglate dai duo Perfetti-Falabella e Porcu-Rocco. Per assicurarsi in via definitiva il vertice della classifica ed entrare nei play-off dal turno decisivo, ai sardi sarà sufficiente racimolare un pareggio domenica prossima contro la formazione milanese del Quanta Club, attuale fanalino di coda.

La corsa per il salto in B1 resta invece un rebus totale per la compagine maschile iscritta al campionato di B2. Il tre a tre casalingo maturato a Pula contro i romani del Tennis Team Vianello ha paralizzato il Gruppo 7, generando un ingorgo tecnico con quattro formazioni schiacciate al primo posto a quota undici punti. L'equilibrio si spezzerà negli incroci finali dell'ultima giornata: sabato 6 giugno il Cagliari ospiterà il Tc Moneta 2021, mentre il giorno successivo si scontreranno Vianello e Poggio Sport Village. Solo la squadra con il miglior piazzamento al termine del turno staccherà il pass diretto per la B1, lasciando alla seconda e alla terza classificata la lotteria dei play-off.