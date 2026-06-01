Sport Cagliari, finisce l'avventura al TST: i Tactical Manager's si impongono 3-0, ma negli States trionfa l'immagine rossoblù

Dopo l’importante vittoria ottenuta- qualche giorno fa- contro l’ottima compagine del Fort Lauderdale, si conclude-alcune ore orsono- l’avventura americana del glorioso Cagliari Calcio nella celebre rassegna Tst. Nel torneo internazionale di calcio a 7(che sta avendo luogo nella ridente località statunitense di Cary-situata nello Stato del North Carolina) -infatti-Nainggolan e compagni -al termine di una gara disputata con grandissima grinta e determinazione- si sono dovuti inchinare ai meriti sportivi della formazione dei Tactical Manager’ Flo Sharks, la quale è stata in grado di sconfiggere(con il punteggio di 3-0) un team indubbiamente di talento e di ottime individualità, che ha tentato il tutto per tutto(sportivamente parlando ovviamente) per portare a casa un successo che sarebbe stato di enorme prestigio non solo per il centro più popoloso dell’Isola, ma anche per l’intera Sardegna. In merito all’incontro, partita molto combattuta e avvincente già dai primissimi istanti di gioco, dove le due squadre lottavano instancabilmente per realizzare la prima marcatura dell’incontro. Al 5° minuto -infatti- era proprio il giocatore belga- di origini indonesiane- a “imbeccare” il noto giocatore sardo Mancosu(autore- nella circostanza- di una conclusione che avrebbe dovuto avere miglior sorte) e successivamente vedeva la formazione avversaria dei rossoblù essere particolarmente pericolosa con un tiro eseguito dall’attaccante Manga (che ha colpito l’incrocio dei pali), creando più di un brivido alla porta sarda presieduta dall’estremo difensore Alessio Buono. Riguardo ulteriori episodi da segnalare prima della chiusura della frazione di gioco- innanzitutto- la respinta operata dal portiere della formazione cagliaritana su un tiro eseguito dal “solito” Manga e in seguito le conclusioni dei giocatori rossoblù Sau e Setti che- purtroppo-non permettono al team proveniente dalla splendida Sardegna di mettere a segno la prima rete dell’incontro. Alla ripresa delle ostilità dopo il consueto l’intervallo, seconda parte di gara indubbiamente in salita per la compagine isolana, visto che Justin Nelson e compagni- dapprima- riuscivano a passare in vantaggio con l’ottimo Manga (una vera e propria spina nel fianco per il team sardo allenato dal navigato Gian Marco Serra)e- poco dopo- trovavano- anche- la rete del raddoppio con la punta brasiliana classe ‘97 Marlon Christian, rendendo- in questo modo- il match particolarmente difficile per la squadra del giovane Cavuoti. In merito alla restante parte della contesa(in quello che viene chiamato Target Score Time), la Tactigal Manager (non paga del divario precedentemente ottenuto) realizzava anche la terza rete del match mandando così in cassaforte un successo (già da alcuni minuti) su sentieri poco favorevoli al team isolano. Esito finale del match: Cagliari 0- Tactical Manager’s Flo Sharks 3. Cosa dire di più? A parte il risultato maturato alcune ore fa, un’ottima esperienza non solo tecnica, ma anche con interessanti risvolti economici e di visibilità calcistica quella avuta in terra statunitense per la Società del Presidente Giulini, che non solo speriamo ripeta anche negli anni avvenire e che-soprattutto- faccia conoscere (sempre più) la realtà cagliaritana e la meravigliosa Sardegna anche in altre zone del Globo, migliorando ulteriormente il brand e l’appeal di questa Terra ricca(come tutti noi sappiamo) non unicamente di grandissimo fascino, ma- anche- di indubbio carisma.