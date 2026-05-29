Cinquantasette motori si accendono per lo Slalom di Loceri: il campione uscente Salvatore Venanzio insegue il quarto sigillo consecutivo

I tornanti dell'Ogliastra ospitano la terza prova del Campionato Nazionale. Tra i pretendenti al titolo spiccano Idili, Piras e il rientro di Giorico, mentre la scuderia di casa schiera tredici piloti ai nastri di partenza.

L'asfalto della Strada Statale 390 si prepara a ospitare la nona edizione dello Slalom di Loceri, competizione automobilistica valida come quinto Memorial dedicato a Silverio Demurtas. Per il quinto anno consecutivo, la gara si conferma ai vertici dei circuiti nazionali, valendo come terza delle otto tappe del Campionato Nazionale Slalom, la massima serie italiana della specialità. La corsa assegnerà punti anche per il Trofeo Italia Nord, la Coppa Italia Zona 2 e il campionato regionale gestito dalla delegazione sarda dell'Automobile Club d'Italia. La sfida contro il cronometro si consumerà lungo un tracciato di quasi quattro chilometri, spezzato da dodici serie di birilli, le postazioni disposte artificialmente per rallentare la marcia delle vetture e misurare l'abilità dei conducenti. A rendere il percorso un unicum nel panorama italiano è la presenza di un tratto guidato ininterrotto di milleduecento metri, privo di chicane di rallentamento.

Ai nastri di partenza si presenteranno cinquantasette piloti regolarmente iscritti. L'uomo da battere resta Salvatore Venanzio, che sbarca in Ogliastra al volante di un prototipo Nova Proto con il preciso intento di incassare la quarta vittoria consecutiva in questa gara, forte del recente trionfo ottenuto nella quindicesima edizione dello slalom Guspini-Arbus. A sbarrargli la strada verso il titolo ci sarà una nutrita schiera di sfidanti. L'elenco dei pretendenti diretti include il compagno di scuderia Giuseppe Esposito alla guida di un Kartcross, i piccoli e agili mezzi tubolari monoposto, Roberto Idili su un IR Proto, Paolo Piras a bordo di una Formula Gloria e Raffaele Giorico su una Elia Avrio. Proprio il ritorno alle competizioni di Giorico rappresenta l'incognita tecnica più attesa della giornata sportiva.

La battaglia si frammenterà all'interno delle singole categorie. Nella classe riservata ai Kart Cross il confronto sarà serrato: Esposito dovrà respingere gli assalti di Marco, Quirico, Giovanni e Gianfranco Beccu, affiancati da Francesco Brundu, Antonio Fadda e Dario Vinci. Tra le vetture a ruote coperte, ovvero le automobili derivate dalla produzione di serie o pesantemente modificate, spiccano le presenze di Lussorio Niolu su una Fiat X1/9 Proto, Angelo Ibba su una Fiat 126 Proto, Gianfranco Pira e Paolo Angius a bordo delle Renault 5 GTT, Giovanni Coghe su una Citroen Saxo e il pilota siciliano Domenico Gangemi al volante di una Fiat 127. L'elenco partenti registra inoltre l'iscrizione di due donne: Valentina Demurtas, in gara nella classe N 1600 per i colori dell'Ogliastra Racing, e Alessia Ferralis, schierata nella categoria SS-S2 con il Team Autoservice Sport.

La macchina organizzativa evidenzia il forte radicamento dell'Ogliastra Racing, che si presenta come la compagine più numerosa schierando tredici piloti. Il programma del fine settimana introduce una logistica rinnovata, con spazi più ampi destinati alle verifiche tecnico-sportive, le ispezioni burocratiche e meccaniche necessarie per certificare la regolarità delle vetture prima del via. I controlli si svolgeranno sabato trenta maggio a partire dalle sedici presso il Campo Sportivo Comunale. I motori si accenderanno ufficialmente la mattina di domenica trentuno maggio: alle nove e trenta prenderà il via la manche di ricognizione, seguita dalle tre frazioni cronometrate che decideranno la classifica finale. Il sipario sulla manifestazione calerà nel pomeriggio con la cerimonia di premiazione nel piazzale della Chiesa di San Pietro Apostolo a Loceri. L'evento sportivo si svolge sotto il patrocinio istituzionale della Regione Sardegna, dei Comuni di Loceri e Lanusei, della Provincia dell'Ogliastra e con il supporto delle delegazioni ACI di Nuoro e Cagliari e di ACI Sport Sardegna.