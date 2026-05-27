L'anglo-arabo sardo alla prova degli ostacoli in aperta campagna: Tanca Regia apre le gabbie per i giovani cavalli

L'impianto di Abbasanta ospita la seconda tappa nazionale del concorso completo e del dressage. Sul tavolo un montepremi da oltre quindicimila euro patrocinato da Federazione e Ministero dell'Agricoltura.

Venerdì mattina, a partire dalle otto e mezza, l'impianto regionale di Tanca Regia ad Abbasanta aprirà i cancelli per il secondo fine settimana dedicato alle discipline equestri di precisione e resistenza. La giornata inaugurale sarà interamente riservata al concorso nazionale di tipo C di "dressage", la specialità che valuta l'obbedienza e l'eleganza dei movimenti dell'animale, valevole per l'assegnazione del Trofeo riservato ai cavalli giovani di quattro e cinque anni organizzato dall'Asvi, l'Agenzia regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica.

Il baricentro agonistico si sposterà poi sul fine settimana. Sabato e domenica, mantenendo invariato l'orario di inizio delle otto e mezza, i cavalieri si sfideranno nelle tre prove del concorso completo. L'appuntamento è valido come seconda tappa del circuito nazionale dedicato ai giovani esemplari, patrocinato congiuntamente dalla Federazione Italiana Sport Equestri e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mettendo in palio un montepremi complessivo di quindicimilacinquecento euro.

La formula del completo impone ai partecipanti il superamento di tre esami differenti. Al test di addestramento in piano si sommano la classica prova di salto ostacoli e l'impegnativo tracciato del cross-country, una galoppata che costringe il binomio ad affrontare ostacoli fissi disposti lungo un terreno naturale in aperta campagna. I concorrenti verranno smistati nelle diverse categorie agonistiche nazionali, classificate in ordine di difficoltà con le sigle CN60, CN80, CN100 e CN1.

Su questa specifica ramificazione dell'equitazione si concentrano i piani dell'ente regionale. Le caratteristiche tecniche imposte dal concorso completo si sposano infatti in pieno con la genetica del cavallo nato e allevato in Sardegna. La stirpe dell'anglo-arabo isolano, in particolare, garantisce un connubio naturale di velocità, resistenza allo sforzo prolungato, robustezza fisica e generosità d'animo.

I pronostici e le statistiche della manifestazione ripartono dai risultati registrati durante la prima frazione del circuito. Nell'appuntamento d'esordio la scena agonistica era stata dominata da Angela Lanzetta, capace di imporsi in sella a Fujairah nella categoria CN100. Nelle medesime ore, Gaia Spissu su Pascasu, Mario Malica su Goldrake e Lucie Bardin sul cavallo Riban Boy avevano conquistato il primo posto nelle restanti fasce di gara.