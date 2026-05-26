Sport Giona Calisai Campione Regionale 2026 e accredito per i campionati Italiani Atletica

Il giovane atleta vince a Macomer in 50’’71 e conquista il minimo per i Campionati Italiani U18 di Grosseto. A Macomer, in occasione dei Campionati Regionali Individuali, Giona Calisai si conferma tra i nomi più interessanti dell’atletica sarda giovanile. Il giovane atleta algherese, classe 2009, tesserato con la Shardana ASD e allenato da Gavino Rassu, ha conquistato il titolo regionale nei 400 metri Allievi, chiudendo la gara in 50’’71. Un tempo di grande valore, che gli ha permesso non solo di salire sul gradino più alto del podio, ma anche di ottenere il minimo per i Campionati Italiani Under 18. Per Giona si tratta di una conferma importante: dopo il titolo conquistato lo scorso anno, arriva il secondo successo consecutivo nei 400 metri a soli 16 anni. Una vittoria costruita con carattere, personalità e una gestione di gara matura, segno di una crescita costante in una specialità impegnativa come il giro di pista.



Ottima anche la prova nei 200 metri Allievi, dove Calisai ha chiuso al secondo posto con il tempo di 22’’89, fermandosi a pochi millesimi dal minimo per i Campionati Italiani. Un risultato che conferma il suo ottimo stato di forma e la sua competitività anche sulla distanza più breve. Ora l’attenzione si sposta sui Campionati Italiani U18, in programma il 27 e 28 giugno a Grosseto, dove Giona arriverà con la voglia di continuare il suo percorso di crescita. «Sono contento del risultato e del minimo conquistato nei 400 metri», racconta Giona. «Adesso mi aspetta un mese importante: dovrò allenarmi bene e prepararmi al meglio per affrontare i Campionati Italiani con la giusta mentalità». Un risultato che premia il lavoro dell’atleta, della società e dello staff tecnico della Shardana ASD, confermando la crescita di un giovane talento che, in appena due stagioni, è riuscito a imporsi stabilmente ai vertici regionali e con la consapevolezza di poter competere su un palcoscenico nazionale.