I motori si spengono sullo slalom tra Guspini e Arbus: Venanzio conquista il tracciato sardo

L'edizione valida per il campionato nazionale di automobilismo registra un'affluenza oltre le attese. L'associazione sportiva traccia il bilancio e si sposta a Loceri per il prossimo appuntamento su strada.

A una settimana dalla conclusione della gara, gli organizzatori dell'associazione sportiva Arbus Pro Motor's archiviano la quindicesima edizione dello Slalom Guspini-Arbus. La competizione automobilistica, che prevede un percorso in salita intervallato da barriere di rallentamento per testare l'abilità di manovra dei piloti, ha visto trionfare Salvatore Venanzio alla guida di un prototipo Nova Proto 2000. La corsa, intitolata alla memoria di Ignazio Pani, ha acquisito quest'anno una valenza superiore, rientrando ufficialmente nel calendario del Campionato Nazionale Slalom e divenendo valida anche per il Trofeo d'Italia Nord, per la coppa di seconda zona e per il campionato regionale sardo promosso dall'Automobile Club d'Italia, l'ente che governa l'attività sportiva motoristica tricolore.

I vertici dell'associazione organizzatrice, il presidente Amerigo Vacca e Fabio Mura, hanno tracciato il quadro della due giorni agonistica sottolineando la risposta degli spettatori. “È stata una splendida giornata di sport, con tantissimi appassionati lungo tutto il percorso. Il bilancio è più che positivo, siamo felici di questo risultato e del grande lavoro di squadra dell'Arbus Pro Motor's e dell'Ogliastra Racing”, hanno dichiarato i due responsabili, ponendo l'accento sulla sinergia operativa tra le scuderie. Il resoconto ha toccato anche il piano logistico, con un passaggio sulle valutazioni degli iscritti alla corsa: “Il grande interesse suscitato dalla manifestazione ci ha riempito di gioia, poiché dopo tanto impegno, è stato davvero gratificante ricevere i commenti positivi da parte dei piloti – hanno continuato Amerigo Vacca e Fabio Mura – la grande affluenza di pubblico è stata la prova che questo territorio ha bisogno di eventi come questi. Siamo orgogliosi di aver portato quest'anno la manifestazione a livello nazionale, il costante lavoro dà sempre i suoi frutti”.

L'impegno per l'innalzamento della caratura sportiva dell'evento ha richiesto una rete di coperture istituzionali, garantite dalle amministrazioni locali e da enti di settore. La manifestazione ha infatti incassato il sostegno dei Comuni di Arbus e Guspini, della Regione Autonoma della Sardegna, dell'ente che gestisce il Parco Geominerario sardo e dell'associazione agricola Coldiretti di Cagliari. Gli stessi organizzatori hanno riconosciuto il peso di tali apporti, proseguendo nella loro dichiarazione testuale: “Desideriamo ringraziare gli Enti che ci hanno supportato e sostenuto: la Regione Sardegna, il Comune di Arbus, il Comune di Guspini, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, la Coldiretti, l'ACI e tutti gli Enti fondamentali per la crescita della gara. Inoltre, un sentito grazie ai nostri sponsor, che ci hanno affiancato e hanno contribuito a rendere grande questa manifestazione”.

La macchina organizzativa non si ferma, ma trasferisce ora le proprie competenze sull'altra sponda dell'Isola, per ricambiare il supporto ricevuto dalla scuderia ogliastrina. L'impegno si sposta sull'allestimento del nono Slalom Città di Loceri, gara valevole come terzo round del campionato nazionale e intitolata al ricordo di Silverio Demurtas. “Un ringraziamento speciale va agli amici dell'Ogliastra Racing, guidati da Fabrizio Seoni, che hanno collaborato con noi: abbiamo instaurato un'amicizia che va oltre il semplice spirito sportivo, creando un'armonia familiare che ci rende molto felici”, hanno concluso i dirigenti dell'Arbus Pro Motor's. “Questo fine settimana, il 30 e 31 maggio, spetta a noi dell'Arbus Pro Motor's dare un supporto all'Ogliastra Racing nell'organizzazione del 9° Slalom Città di Loceri-5° Memorial Silverio Demurtas. Un promemoria per tutti i piloti: le iscrizioni rimarranno aperte fino a mercoledì 27 maggio alle ore 12. Insieme agli amici dell'Ogliastra Racing, vi aspettiamo numerosi allo Slalom Città di Loceri”.