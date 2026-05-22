Sport Cagliari accende l'America's Cup: il Bastione di Saint-Remy incorona i giganti del mare.

Un brivido profondo di musica e orgoglio ha attraversato il cuore antico di Cagliari. Sulla Terrazza del Bastione di Saint-Remy, sospesa tra il cielo e il Golfo degli Angeli, si è alzata ufficialmente la tela sulla Louis Vuitton 38ª America's Cup - Regata Preliminare Sardegna. Una cerimonia inaugurale coinvolgente , che ha trasformato il monumento simbolo della città nel grande anfiteatro della vela mondiale. A fare da colonna sonora a questo storico debutto sono state le note imponenti dell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari: 63 elementi e un coro di 68 voci, diretti dal maestro Cristiano Del Monte, che insieme alla voce straordinaria del tenore internazionale Francesco Demuro hanno regalato una performance da pelle d’oca. Dalle arie di Rossini alla potenza del canto lirico, la tradizione colta d’Italia ha salutato i cinque equipaggi arrivati a Cagliari per contendersi il trofeo sportivo più antico del mondo. Ma il momento più emozionante è stato il bagno di folla per i team: gli svizzeri di Alinghi, i neozelandesi campioni in carica di Emirates Team New Zealand, i britannici di GB1, i francesi di La Roche-Posay e, naturalmente, i beniamini di casa di Luna Rossa.



Il team italiano, che da oltre dieci anni ha scelto il Molo Ichnusa come base logistica e scientifica, è stato letteralmente travolto dall'affetto di migliaia di cagliaritani, appassionati e turisti arrivati in città. Subito dopo i saluti istituzionali della presidente della Regione Alessandra Todde e del sindaco Massimo Zedda, affiancato dal primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, la città che ospiterà l'atto finale nel 2027, la festa si è spostata. Una parata colorata e festante è scesa dai gradoni del Bastione per dirigersi verso il “waterfront” di Via Roma, dove è stato inaugurato il “Race Village” ufficiale con il rituale taglio del nastro. L'atmosfera da festival internazionale cederà il passo alla tensione della competizione. Nel golfo inizieranno i tre giorni di regate vere e proprie con gli AC40, i monoscafi "foiling" ad altissima tecnologia che sfrecceranno a due passi dalla costa. Cagliari, bellissima e sferzata dal vento, ha risposto presente. La festa del Bastione ha dimostrato che questa non è solo una competizione sportiva blindata per addetti ai lavori, ma un evento totale che ha saputo unire l'anima profonda della Sardegna alla modernità tecnologica dei signori del vento. Che la sfida abbia inizio.