Sport Finalmente salvezza. Il Cagliari batte il Torino e si conferma nella massima serie.

Il boato della “Unipol Domus” cancella le ansie, cancella la paura e fa esplodere la festa: il Cagliari è salvo. Con una prestazione di puro cuore, carattere e orgoglio, la squadra di Fabio Pisacane batte 2-1 il Torino nel posticipo e blinda con novanta minuti d'anticipo la matematica certezza della permanenza in Serie A. È la notte perfetta, la notte del riscatto dopo il passo a vuoto con l'Udinese, la notte in cui il popolo rossoblù si riprende il proprio destino senza dover fare calcoli o guardare gli altri campi. Una vittoria epica, arrivata al termine di una battaglia calcistica intensissima, che regala la gioia più grande a una città intera e il tributo più dolce a Leonardo Pavoletti nel giorno del suo commovente addio al pubblico cagliaritano. Pisacane ritrova Mina a guidare la difesa e si affida alla spinta del proprio pubblico per azzannare il match. L'avvio è una scarica di adrenalina pura: il Cagliari morde su ogni pallone, cosciente del valore millimetrico di ogni singolo contrasto. Il Torino, arrivato in Sardegna senza nulla da perdere e forte delle proprie ambizioni, ribatte colpo su colpo, rendendo la sfida un concentrato di tensione e agonismo.



Ma la fame dei rossoblù è superiore. Dopo il vantaggio torinista, invero un po’ inaspettato, un lampo dei padroni di casa rimette la situazione in parità, con i cagliaritani capaci di capitalizzare la superiorità territoriale e di far esplodere per la prima volta la Domus. Poi il raddoppio di Mina. Nonostante la reazione d'orgoglio dei granata, che provano in tutti i modi a rovinare la festa ai rossoblù trovando anche la via del gol, il Cagliari non barcolla. Rimette la freccia con una manovra avvolgente e l'attenzione maniacale ai dettagli predicata da Pisacane in settimana fa il resto, sigillando un 2-1 che vale un'intera stagione. I minuti finali sono un'attesa infinita, con il fiato sospeso e lo stadio trasformato in una bolgia rossoblù. Al triplice fischio del direttore di gara scatta l'apoteosi: abbracci in campo, lacrime di liberazione sulle tribune e la consapevolezza di aver compiuto la missione. Il Cagliari sale a quota salvezza e mette al sicuro quel patrimonio che tutta l'isola voleva difendere. Una festa totale che si unisce all'omaggio da brividi per Leonardo Pavoletti: il guerriero rossoblù saluta la sua gente nel modo più bello, lasciando il Cagliari dove merita di stare, in Serie A, tra il tripudio di una piazza che lo amerà per sempre. Fabio Pisacane vince la sua scommessa più grande, dimostrando lucidità da veterano e guidando il gruppo fuori dalla tempesta. La Sardegna calcistica può finalmente fare festa: il futuro è ancora nel massimo campionato.