Sport Sinner Re di Roma: trionfa al Foro Italico e spezza il tabù dopo 50 anni.

Il Centrale di Roma ai piedi di Jannik Sinner. Cinquant'anni dopo l'epopea di Adriano Panatta nel glorioso 1976, l'Italia del tennis torna sul trono degli Internazionali BNL d'Italia grazie al suo fuoriclasse assoluto. In una finale drammatica, intensa e bellissima, il campione azzurro ha completato la sua missione romana, superando l'ultimo ostacolo in un match che entra di diritto nella storia dello sport nazionale. Al triplice "quindici" finale, un urlo liberatorio ha squarciato il cielo della Capitale, spazzando via mezzo secolo di digiuno, delusioni e una maledizione che sembrava infinita per i colori azzurri. Sinner non ha solo vinto il torneo più prestigioso d'Italia: ha certificato la sua dimensione di leggenda vivente, capace di reggere una pressione mediatica devastante e di regalare al proprio pubblico il trionfo più atteso. La finale è stata un capolavoro di gestione tecnica e psicologica. Di fronte a un avversario d'altissimo livello, capace di esaltarsi sulla terra rossa e di ribattere colpo su colpo, Sinner ha dovuto attingere a tutte le sue straordinarie risorse. Dopo un inizio contratto, figlio della tensione palpabile che avvolgeva il Foro Italico, l'altoatesino ha preso progressivamente il comando delle operazioni. Sotto gli occhi dei grandi del passato e di un pubblico caldissimo che lo ha spinto su ogni singola palla corta, Jannik ha alzato il livello del suo tennis nei momenti cruciali dell'incontro. I suoi colpi da fondo campo hanno iniziato a viaggiare a velocità siderali, sgretolando le certezze del rivale e capitalizzando i break decisivi con la freddezza chirurgica che ormai lo contraddistingue nel circuito mondiale. Il paragone con Adriano Panatta non è più un tabù o un volo della fantasia, ma una splendida realtà. Se quel trionfo del 1976 apparteneva a un tennis in bianco e nero, fatto di tocco, genialità e racchette di legno, il successo di Sinner è il manifesto del tennis moderno: potenza generata da una coordinazione perfetta, atletismo esasperato e una tenuta mentale d'acciaio. Con questa vittoria, Sinner chiude un cerchio magico e si consacra definitivamente come l'icona globale dello sport italiano. Il Foro Italico ha celebrato il suo nuovo Re con una standing ovation infinita, mentre la Coppa del verdetto romano veniva sollevata verso il cielo, a sancire una data che rimarrà scolpita negli annali: la notte in cui Jannik Sinner ha azzerato il tempo, riprendendosi la storia.