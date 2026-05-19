La Web Project Sottorete travolge la Gymland a Oristano e rilancia la rincorsa ai vertici

Nel recupero dell'ottava giornata, la formazione algherese archivia la pratica in tre set senza sbavature. La vetta della classifica si fa sempre più vicina, complice una gara ancora da recuperare rispetto alle dirette concorrenti.

La marcia della Web Project Sottorete prosegue senza intoppi e con rinnovato vigore. Sabato 16 maggio, sul parquet della palestra di via Santulussurgiu a Oristano, la compagine algherese ha liquidato l'Asd Gymland con un perentorio tre a zero nel match valido come recupero dell'ottava giornata del campionato di Prima Divisione Maschile. L'incontro non è mai stato in discussione, come testimoniano i parziali di 11 a 25, 19 a 25 e 21 a 25. Gli ospiti hanno imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, amministrando il vantaggio con lucidità tattica e spegnendo sul nascere ogni velleità di rimonta della squadra di casa, attualmente relegata alla nona posizione in graduatoria.

Il netto successo esterno in terra oristanese assume un peso specifico cruciale nell'economia del torneo, permettendo alla Web Project Sottorete di incamerare tre punti preziosi e salire a quota cinquantadue nella classifica generale. La formazione si conferma saldamente padrona del terzo posto, ma le distanze dalle posizioni di vertice si assottigliano sensibilmente: l'Ermes Volley, seconda forza del campionato, dista ora una sola lunghezza a quota cinquantatré, mentre la capolista Gs Ittiri Volley guida il gruppo a cinquantasette punti.

Il vero vantaggio degli algheresi, tuttavia, risiede nella matematica del calendario. Avendo disputato finora ventuno incontri ufficiali contro i ventidue delle due squadre che la precedono, la Web Project Sottorete vanta un credito fondamentale. Questo margine operativo intatto offre alla squadra l'opportunità concreta di annullare ulteriormente le distanze, trasformando il finale di stagione in un serrato inseguimento per le posizioni di massimo prestigio.