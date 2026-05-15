Sport Cagliari-Torino, a un passo dal traguardo: Pisacane cerca il timbro salvezza alla Domus

Dopo l’importantissima gara avvenuta nello scorso weekend nell’impianto sportivo della Domus Arena, che avrebbe dovuto sancire (come tutti i supporter sardi speravano) la matematica permanenza del team rossoblù nella massima Serie del campionato italiano di calcio (e che-invece-si è conclusa con una cocente battuta d’arresto della formazione isolana contro l’ostica formazione bianco-nera dell’Udinese Calcio), il determinato Cagliari del giovane tecnico campano Fabio Pisacane sta ultimando- proprio in queste ultime ore- gli allenamenti in vista del match che lo contrapporrà- domenica 17 maggio alle ore 20.45- al temibile Torino dell’ottimo Presidente Urbano Cairo. Una “battaglia” calcistica, quella che si svolgerà nel grazioso Stadio del centro abitato più popoloso della splendida Sardegna, indubbiamente ricca di insidie e pericoli per il glorioso team isolano capitanato dall’esperto giocatore Leonardo Pavoletti, in cui i ragazzi del navigato Ds Angelozzi dovranno giocare al massimo delle loro possibilità per strappare- con le unghie e con i denti- un risultato utile (almeno un pareggio), che gli consenta da una parte di conseguire l’agognata salvezza, e dall’altro di programmare(con un certo anticipo) una Stagione seguente che sarà- certamente- irta di ostacoli e di parecchi tranelli(sportivamente parlando ovviamente) per l’ottima squadra sarda. In merito alla probabile formazione rossoblù che scenderà in campo contro la compagine granata desideriamo segnalarvi, oltre la squalifica del roccioso difensore portoghese Ze Pedro e le indisponibilità del lungo degente esterno sinistro d’attacco Mattia Felici e dei giovani calciatori Riyad Idrissi e Joseph Liteta-anche - le assenze dell’esperto giocatore (ex Frosinone) Luca Mazzitelli e della “punta” (ex Brescia) Gennaro Borrelli. Costoro stanno -infatti- svolgendo, svolgendo sotto l’occhio particolarmente attento dello staff sanitario rossoblù, il loro proficuo lavoro di recupero, alfine di tornare presto in campo fornendo-quindi- alla squadra cagliaritana il loro importantissimo contributo sia in chiave salvezza (alcuni di loro) sia per la prossima temporada. Un impegno- quindi- ostico e per nulla facile per la formazione sarda quello che si avrà questo fine settimana per la compagine isolana, ma comunque alla portata degli uomini provenienti dalla Sardegna, che- certamente- dovranno affrontare un ottimo team che scenderà nell’Isola con l’obiettivo sì di far bene, ma non con il “patema” di far risultato, vista la salvezza già raggiunta. In conclusione, 90 minuti di significativa importanza in cui Caprile e compagni dovranno fare l’ultimo(decisivo) “passo” per conseguire il loro obiettivo (la salvezza), dando in questo modo- innanzitutto- una notevole gioia e soddisfazione all’intera tifoseria isolana e dall’altro lasciando ad altre formazioni (il nobile Lecce e la “pericolante” Cremonese) il compito di combattere- ancora- per restare in Serie A. Per concludere desideriamo da un lato augurare (come sempre) a tutti nostri lettori una gara di soddisfi appieno le loro aspettative, e dall'altro ricordare(nuovamente) il prossimo(difficile) impegno della compagine sarda. Questo avverrà, alla Domus, il giorno 17 maggio alle ore 20.45 contro il temibile Torino allenato dal navigato mister Roberto D’Aversa.