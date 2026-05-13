L'Inter neoscudettata cerca il doppio trionfo contro una Lazio a caccia del riscatto stagionale

Questa sera all'Olimpico di Roma i nerazzurri di Chivu e i biancocelesti di Maurizio Sarri si contendono la Coppa Italia sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il prato dello Stadio Olimpico di Roma ospita questa sera, 13 maggio, l'atto conclusivo della Coppa Italia. A contendersi il trofeo nazionale, finito lo scorso anno nella bacheca di un sorprendente Bologna capace di imporsi di misura sul Milan, saranno l'Inter e la Lazio guidata da Maurizio Sarri. I nerazzurri, allenati da Chivu, inseguono il doppio successo stagionale dopo aver già conquistato l'aritmetica certezza del titolo nel massimo campionato. Sull'altro fronte, la formazione biancoceleste punta alla coppa per raddrizzare un'annata sportiva segnata da vistosi alti e bassi.

Il cammino verso la finale capitolina si è rivelato un percorso a ostacoli per entrambe le contendenti, imponendo soprattutto ai romani una marcia faticosa. La Lazio è infatti approdata all'ultimo atto dopo aver superato di stretta misura il Milan di Allegri, per poi doversi affidare alla lotteria dei calci di rigore, la sequenza di tiri dal dischetto per dirimere le parità, per avere la meglio prima sul Bologna e successivamente sull'Atalanta.

Per fermare la formazione milanese all'undici di Sarri servirà tuttavia un approccio ben diverso rispetto a quello mostrato nell'ultima sgambata di campionato, quando i nerazzurri hanno imposto un secco tre a zero proprio a discapito dei biancocelesti. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21. Ad assistere alla sfida dalle tribune dell'impianto romano ci sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre per il pubblico a casa l'intera competizione nazionale verrà trasmessa in chiaro in diretta televisiva.