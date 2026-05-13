La Gymnasium ipoteca la promozione in rimonta: il Sandalyon cade al PalaCorbia

Le algheresi vincono l'andata degli spareggi di Serie D superando la tensione del debutto casalingo. La Seconda Divisione festeggia il salto di categoria nonostante il ko a Sassari, mentre si chiude il percorso stagionale della Terza Divisione a Calangianus.

Il sogno della promozione prende forma sul parquet di casa per la Pallavolo Gymnasium Alghero. Domenica dieci maggio, nella prima delicata sfida di andata degli spareggi per il salto di categoria, la compagine di Serie D ha superato l'Asd Sandalyon Quartu con il risultato di tre set a uno. L'incontro è iniziato in salita per le algheresi, che hanno ceduto il primo parziale ai vantaggi sul punteggio di 26 a 28, frenate dal nervosismo e dalla pressione di dover fare risultato davanti al proprio pubblico. La reazione, tuttavia, è stata perentoria: la squadra ha dominato il secondo set chiudendolo sul 25 a 11 e si è imposta agevolmente nel terzo per 25 a 17. Nella quarta e decisiva frazione, pur incappando nel consueto calo di concentrazione che spesso affiora in situazioni di vantaggio, il gruppo ha saputo estrarre dal cilindro le risorse per rimontare le avversarie, sigillando il match sul 25 a 21. Lo staff tecnico guarda ora alla sfida di ritorno nel cagliaritano del prossimo fine settimana con cauto ottimismo, consapevole di dover arginare le notevoli doti fisiche di due atlete avversarie imponendo fin da subito il proprio ritmo di gioco.

Sul fronte della Seconda Divisione, si è chiuso martedì cinque maggio il cammino nella stagione regolare. Nella trasferta di Sassari, l'Asd Orion Volley si è imposta per 3 a 0, con tre parziali archiviati sul 25 a 21, 25 a 17 e nuovamente 25 a 21. Si trattava di uno scontro al vertice dal sapore puramente formale per l'assegnazione del primo posto finale, dal momento che entrambe le formazioni avevano già in tasca la matematica certezza della promozione in Prima Divisione. Un epilogo che lascia una punta di amarezza nello spogliatoio algherese, rimasto in vetta per gran parte della stagione e penalizzato da un paio di recenti passi falsi, ma che non cancella l'entusiasmo per il salto di categoria faticosamente conquistato. La sconfitta è maturata contro un'Orion che ha approcciato la gara con grande determinazione e acume tattico, sfruttando appieno i punti deboli di una Gymnasium apparsa contratta e non all'altezza dei propri standard abituali.

Semaforo rosso, infine, per la Terza Divisione Open. Giovedì sette maggio, sul campo di Calangianus, le algheresi hanno ceduto il passo all'Asd Shalom Sds nella prima gara degli spareggi per la promozione, uscendo definitivamente dai giochi. Dopo aver perso il primo set per 25 a 21 e pareggiato i conti nel secondo imponendosi 17 a 25, la Gymnasium ha subito il prepotente ritorno delle padrone di casa, che hanno fatto propri i due successivi parziali con i punteggi di 25 a 15 e 25 a 10. Nonostante l'eliminazione, il bilancio stagionale della squadra resta ampiamente positivo: le ragazze hanno infatti raggiunto le fasi finali del torneo regalando sprazzi di grande pallavolo, un traguardo che a inizio anno non rientrava tra gli obiettivi primari fissati dalla società.