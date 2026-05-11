Sport Dinamo Sassari, sipario amaro a Brescia: l’orgoglio non basta, il pesante ko finale chiude la stagione

Dopo la cocente battuta d’arresto maturata la settimana scorsa, in terra felsinea, contro la fortissima Virtus Bologna (che ha sancito-purtroppo- la retrocessione della compagine isolana in Serie A2) e i successivi provvedimenti disciplinari- avvenuti qualche giorno fa- riguardanti alcuni giocatori del roster biancoblù, si conclude- in maniera veramente amara- l’esperienza cestistica della Dinamo Sassari in questo campionato. Il club sardo ha-infatti- subito nel match, svoltosi poche ore fa in territorio lombardo, contro la temibile Pallacanestro “Germani” Brescia l’ennesima -pesante- sconfitta di questa disgraziata Regular Season, chiudendo-quindi- nel peggiore dei modi una Stagione che aveva- certamente- ben altre aspettative alla vigilia. Una gara, quella accaduta al PalaLeonessa alcune ore orsono e terminata con il risultato di 92-71 in favore del team lombardo, in cui i ragazzi provenienti dalla splendida Sardegna hanno combattuto (bisogna dirlo) con grandissimo “cuore”, grinta e determinazione, ma che ha visto- alla fine della contesa- prevalere la formazione bresciana- indubbiamente- più “attrezzata” sia dal punto tecnico che atletico rispetto alla compagine sarda. Un team, quello sassarese, che (è necessario dargli atto) ha-come abbiamo precedentemente affermato e nonostante le assenze presenti nel suo roster- da una parte lottato con le unghie e con i denti per tenere in piedi un match indirizzato, fin dal primo periodo, su “sentieri” poco consoni al team allenato dall’esperto coach croato Veljko Mrsic, e dall’altro è stato costretto già- prima- degli ultimi istanti gioco, ad arrendersi allo strapotere di Bilan e compagni, riportando una sconfitta sì onorevole per la volontà fatta vedere sul parquet, ma- comunque- di proporzione significative. In merito all’incontro, buona partenza della compagine sassarese capace di mettere, nei primissimi giri di lancette, in difficoltà la squadra di casa, la quale - tuttavia- riusciva, nel corso della frazione, a prendere- pian piano- il largo nel punteggio, chiudendo il primo periodo sul risultato di 22-13, proponendo-quindi- un esito che faceva-immediatamente- capire ai ragazzi isolani che sarebbe stato estremamente difficile portare a casa l’intera posta in palio. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la “battaglia” era-inoltre- contraddistinta da una Pallacanestro Brescia costantemente sul pezzo, con la compagine lombarda che continuava a “bucare” la retina sassarese, accumulando(con il passare dei minuti) un gap- prima- di 20 punti e successivamente di 26 lunghezze(57-31 al termine del secondo quarto di gioco) che-di fatto- mandava in cassaforte la vittoria di un match indirizzato(come abbiamo affermato precedentemente), già da parecchi minuti, su binari per nulla favorevoli alla formazione presieduta dall’ottimo dott. Stefano Sardara. In merito allo svolgimento della seconda parte della contesa, questa era caratterizzata da una compagine bresciana che era in grado di controllare agevolmente, nonostante la strenua resistenza della formazione sarda, l’esito dell’incontro, portando a casa un successo di fondamentale importanza sia per la classifica sia per il morale. Risultato finale della gara Pallacanestro Brescia 92- Dinamo Sassari 71. Per concludere. Oltre ad augurare a tutti i team che prenderanno parte ai prossimi playoff le migliori fortune sportive e alla Dinamo Sassari di risalire presto (già dalla Stagione 2026-27) nei magnifici palcoscenici del massimo campionato di pallacanestro italiano, desideriamo salutare con grandissimo affetto e rispetto tutti i nostri spettabili lettori, dandogli appuntamento ai migliori incontri di questa post Season, la quale sarà -certamente- ricca di avvenimenti cestistici di notevole qualità e di tanta ottima pallacanestro.