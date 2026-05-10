Sport Dinamo Sassari, pugno di ferro dopo la retrocessione: esclusi tre big per motivi disciplinari

Dopo la sconfitta avvenuta la settimana scorsa nell’impianto sportivo isolano del PalaSerradimigni che ha sancito-purtroppo- la retrocessione in Serie A2 della formazione isolana e a pochissime ore dall’ultimo match stagionale, che vedrà la gloriosa Dinamo Sassari affrontare- in terra lombarda- la temibile Pallacanestro “Germani” Brescia, clamorosa (ed inaspettata) decisione presa dalla Società del Presidente Stefano Sardara in merito ad alcuni giocatori presenti nel roster biancoblù. Il club sassarese ha-infatti- comunicato l’esclusione di ben tre cestisti appartenenti al suo team- l’ala piccola statunitense Carlos Marshall jr, il navigato playmaker Darly Macon e l’esperto atleta (e capitano) Rashawn Squahille Thomas-per motivi disciplinari, facendo- in tal modo- emergere tutti (o forse solo alcuni) problemi che hanno afflitto la compagine isolana in questa disgraziata temporada. Un provvedimento, preso dalla dirigenza sarda, indubbiamente molto duro e aspro, che mostra, una volta di più, da una parte le enormi “crepe” attualmente presenti nella squadra sassarese in questo finale di Regular Season e dall’altra la necessita di ulteriori riflessioni sulle modalità riguardanti la ripartenza nella prossima Stagione, che deve essere (come tutti ci auguriamo) ricca di gioie e soddisfazioni per i colori biancoblù .Una conclusione di campionato-quindi- a parte quello che accadrà nell’impianto sportivo bresciano, che da un lato (consentiteci di dirlo) ci lascia molta amarezza e rammarico per quella che poteva essere (e sfortunatamente non è stata) la Stagione della formazione isolana, ma che d’altro deve servire da insegnamento a tutti i componenti della “galassia” sarda per non commettere gli errori fatti portando nuovamente questi magnifico team nel grandioso mondo della massima Serie della pallacanestro italiana, la quale rappresenta (a nostro avviso) la giusta dimensione della squadra sassarese. In conclusione una tempesta cestistica quella che si è abbattuta nel centro più popoloso del Nord- Sardegna, che speriamo passi presto facendoci rivivere (nuovamente) da una parte quelle meravigliose gare vissute alcune annate fa e dall’altro riportando (come abbiamo precedentemente affermato) la Dinamo nelle vette più alte del basket non solo italiano, ma anche internazionale. Cosa dire di più? In conclusione augurando (come sempre) a tutti i nostri spettabili lettori di vedere una gara che soddisfi pienamente le loro aspettative, desideriamo ricordare il prossimo (ultimo per questa Stagione) impegno della formazione isolana. Questo avverrà, in terra lombarda, il giorno 10 maggio alle ore 17.00 contro la nobile Pallacanestro Brescia allenata dal giovane mister Paolo Cotelli.