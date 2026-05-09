La Web Project Sottorete espugna Olbia in quattro set e mette nel mirino la vetta della classifica

I ragazzi di Granese incassano i tre punti nel recupero della diciassettesima giornata. Domani la trasferta a Nuoro per chiudere la stagione regolare, in attesa degli ultimi incontri arretrati.

Giovedì sera la Web Project Sottorete ha fatto la voce grossa in trasferta, superando la formazione del Time Out Olbia nel recupero valido per la diciassettesima giornata del campionato di Prima Divisione Maschile. L'incontro si è chiuso con il risultato di tre set a uno in favore degli algheresi, i quali hanno dominato i primi due parziali, incassato il ritorno agonistico dei padroni di casa nel terzo e chiuso definitivamente i conti nella quarta e decisiva frazione di gioco. Una vittoria esterna di notevole importanza, accolta con palpabile soddisfazione dall'allenatore Granese, che a fine gara ha elogiato la capacità dei suoi giocatori di imporre il ritmo e portare a casa l'intera posta in palio.

Il successo ottenuto sul parquet gallurese permette alla Sottorete di consolidare il terzo gradino della classifica generale salendo a quota quarantasei punti. Sebbene il tabellone indichi la squadra staccata rispetto alle due formazioni di testa, gli algheresi vantano un credito fondamentale con il calendario: hanno infatti disputato finora diciannove incontri, contro i ventuno dell'Ermes Volley e i venti dell'Ittiri Volley. Un margine operativo che, una volta smaltiti gli ulteriori recuperi previsti per allineare il torneo, potrebbe accorciare drasticamente le distanze e rilanciare le ambizioni della compagine in vista del traguardo finale.

L'attenzione dello spogliatoio è tuttavia già rivolta al prossimo imminente ostacolo. Domani, domenica 10 maggio alle ore 18:30, il calendario propone l'epilogo formale della stagione regolare con la disputa della ventiduesima giornata. La Web Project scenderà in campo sulla pedana della Palestra della Scuola Media di via Tolmino per affrontare i padroni di casa della PVN Nuoro. Un confronto contro l'attuale decima forza del torneo che richiederà la massima concentrazione per evitare cali di tensione ed estrarre altri tre punti dal cilindro, prima di dedicarsi al completamento degli incontri mancanti.