Sport Cagliari-Udinese, sfida salvezza alla Domus: Pisacane cerca la matematica certezza

Dopo l’importante pareggio maturato, in terra felsinea, contro il temibile Bologna allenato dal “navigato” tecnico Vincenzo Italiano, il determinato Cagliari del Ds Angelozzi si appresta ad affrontare, fra pochissime ore, un altro (difficile) ostacolo calcistico, alfine di conseguire- al termine di questa “battaglia” - un risultato utile, che gli permetta di ottenere i punti sufficienti al raggiungimento dell’agognata salvezza nella massima serie del campionato italiano di calcio. Un match, quello che avrà luogo oggi(sabato 9 maggio alle ore 15.00 nell’impianto sportivo isolano della Domus Arena) e valido per il 36-esimo turno di Serie A, certamente ricco di insidie e “pericoli” per la formazione sarda, che vedrà la compagine cagliaritana “incrociare le armi”(sportivamente parlando ovviamente)con l’ostico team dell’Udinese Calcio, in un confronto- indubbiamente- di chiaro fascino, ma- anche- colmo(come abbiamo affermato precedente) di “sentieri perigliosi” per la formazione rossoblù, dovuti- non solo- al valore della squadra avversaria, ma anche (e soprattutto) a causa delle significative assenze presenti nel team isolano in questo contesa.



Un match, quello che avverrà nel grazioso Stadio del centro abitato più popoloso dell’Isola, dove il giovane allenatore campano del Cagliari Fabio Pisacane, dovrà-inoltre- rinunciare ad alcune importanti pedine del suo scacchiere(come l’esperto capitano Leonardo Pavoletti, il giocatore sardo Alessandro Deiola o il giovane calciatore zambiano Liteta), che- ovviamente- avrebbero fornito, nel corso del match contro la compagine friulana se fossero stati disponibili, un contributo(sia in termini quantitativi che qualitativi) di notevole spessore, permettendo da una parte al team presieduto dal dott. Tommaso Giulini di conseguire un risultato favorevole che da una parte “avrebbe consentito (e speriamo permetterà) definitivamente di chiudere la pratica salvezza per il team rossoblù (lasciando giocare Caprile e compagni con una maggiore tranquillità le ultime gare della Stagione) ma- anche- consentendo alla formazione dell’ottimo Direttore Generale Stefano Melis di avere più tempo per programmare una prossima “temporada”, indubbiamente ricca di appeal (viste le importanti formazioni presenti, a cominciare dall’ottimo Milan, dal nobile Napoli e dalla grandissima Inter tra le altre), ma-anche- colma di ostici confronti, che-certamente- metteranno in seria difficoltà la compagine sarda. Ritornando alle importanti defezioni presenti nel team cagliaritano durante il match che lo vedrà opposto alla “nobile” Udinese, da segnalare-inoltre- le rilevanti indisposizioni della “punta” (ex Brescia) Gennaro Borrelli, dell’esterno sinistro d’attacco Mattia Felici, del difensore sardo (di origini marocchine) Riyad Idrissi e del navigato centrocampista classe ‘95 Luca Mazzitelli. Una gara-quindi- quella che disputeranno Mina e compagni fra alcune ore nel capoluogo della splendida Sardegna indubbiamente non facile, ma-anche- alla “portata” della compagine cagliaritana, in cui i ragazzi sardi dovranno dare il massimo per portare a casa almeno un pareggio (in modo tale da non “aspettare” l’esito che accadrà in altri campi calcistici della Penisola) fornendo -in tal maniera- alla formazione sarda- al termine dei 90 minuti regolamentari- la matematica certezza di rimanere in Serie A- anche- nel campionato 2026-27. In conclusione. Augurando (come sempre) a tutti i nostri spettabili lettori una partita che soddisfi appieno le loro aspettative calcistiche, desideriamo (nuovamente) ricordare la data e l’orario del prossimo impegno della squadra rossoblù. Questo avverrà, alla Domus, il giorno 9 maggio 2026 alle ore 15.00 contro l’ostica Udinese capitanata dal esperto calciatore Jesper Karlstrom.