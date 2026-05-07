Il Tennistavolo Sassari tenta l'impresa storica e schiera uomini e donne nella corsa al doppio scudetto

I campioni d'Italia uscenti sfidano il Messina in semifinale, mentre la formazione femminile esordisce contro il Norbello. Cambia la formula per gli spareggi maschili.

Il Tennistavolo Sassari, la società guidata dal presidente Cilloco, si presenta agli spareggi decisivi per l'assegnazione dello scudetto con due formazioni, caso unico nell'attuale panorama nazionale. La squadra maschile, già detentrice del titolo di campione d'Italia, punta a confermarsi al vertice e si prepara ad affrontare in semifinale la Top Spin Messina, la stessa compagine superata nella passata stagione per la conquista del campionato. I pongisti allenati da Mario Santona scenderanno in campo per la gara di andata lunedì in Sicilia alle ore diciotto, per poi attendere i rivali nel palazzetto della scuola media di viale Cossiga giovedì alle diciannove. L'avvicinamento alla fase finale, in cui il Tennistavolo Sassari vanta in campionato vittorie per tre a uno sul Trapani, è segnato da un aggiornamento delle disposizioni sportive. Il nuovo regolamento prevede infatti che, in caso di una vittoria per parte con qualsiasi punteggio, venga disputato un terzo e decisivo incontro di spareggio sul campo della squadra posizionata meglio in classifica, garantendo così l'eventuale fattore campo a Sassari.

Il tabellone maschile si completa con la seconda semifinale, che vedrà contrapposte la capolista Alfa Food Bagnolese e la formazione del Muravera, classificatasi al quarto posto. Per difendere il tricolore, la dirigenza sassarese ha messo a disposizione del tecnico un organico composto da Andrea Puppo, Marco Antonio Cappuccio, John Oyebode, Santiago Lorenzo, Tamas Lakatos e Nikita Artemenko.

Sul fronte femminile, la compagine sassarese ha raggiunto a sorpresa il terzo posto in classifica, guadagnandosi l'accesso alle semifinali dove incrocerà le racchette con il Norbello, squadra che vanta una maggiore consuetudine con le fasi conclusive del torneo. Il calendario prevede il primo confronto martedì alle diciannove, sempre nell'impianto di viale Cossiga, con la partita di ritorno fissata a Norbello venerdì alle diciotto e trenta. L'altro scontro per l'accesso alla finale vedrà opposte la prima in classifica Castel Goffredo e il Sud Tirol. La panchina è affidata al tecnico Provas Mondal, che dirigerà un gruppo formato da Irina Ciobanu, Daniela Ortega-Gomez, Tatiana Garnova, Laura Pinna, Teodora Simon ed Elena Rozanova.

La doppia qualificazione è stata analizzata da Mario Santona, allenatore della squadra maschile, che ha tracciato il bilancio alla vigilia degli incontri. «È un risultato straordinario arrivare a giocarci lo scudetto sia in campo maschile che femminile. Detto questo è importante essere consapevoli che sono occasioni da non perdere per giocarsi tutte le carte a disposizione senza grosse pressioni ma con grande determinazione. Mentre come squadra maschile abbiamo già disputato i playoff la scorsa stagione con "discreti" risultati, per le ragazze è un esordio assoluto ai playoff e per questo voglio ringraziare le atlete e il maestro Provas Mondal che le segue come coach. In entrambi i casi non partiamo certo con il favori del pronostico, ma abbiamo giocatrici e giocatori di grande cuore e molto legati a ambiente e società. Siamo pronti a lottare».