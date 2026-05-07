La marcia degli Alguerunners invade le strade della Gallura: Fenu sfiora il vertice alla mezza maratona di Olbia

Oltre duemiladuecento atleti alla partenza in piazza Crispi per l'edizione duemilaventisei della Olbia21. Esordi e primati personali per i corridori algheresi impegnati sui percorsi di ventuno e dieci chilometri.

Oltre duemiladuecento podisti si sono radunati domenica 3 in piazza Crispi a Olbia per l'edizione duemilaventisei della Olbia21. La manifestazione, organizzata dalla Podistica Amatori Olbia in collaborazione con la società MG Sport e il circuito di eventi FollowYourPassion, ha goduto del patrocinio dell'amministrazione comunale e della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, l'ente che governa le competizioni agonistiche sul territorio nazionale. Il programma ha trasformato le strade galluresi in un tracciato sportivo articolato su tre fronti: le gare competitive, le competizioni riservate ai settori giovanili e la StraOlbia Longevity Run, una corsa non agonistica sviluppata su un anello di sette chilometri e mezzo.

All'interno del gruppo dei partenti si è distinta la folta delegazione degli Alguerunners, la formazione sportiva giunta dalla Riviera del Corallo. Sulla distanza dei dieci chilometri la squadra ha schierato un nutrito contingente che ha registrato gli esordi nelle competizioni ufficiali di Francesca Merella, Laura Pais e Patrizia Canu. Sulla stessa distanza Luigi Soggiu ha tagliato il traguardo conquistando il terzo posto nella propria categoria di riferimento. Hanno completato la prova sui diecimila metri affrontando l'asfalto cittadino anche Francesco Priamo, Marco Pisu, Raffaele Idda, Fabio Lo Gerfo, Michele Scala, Massimiliano Accardo, Manola Mura, Antonio Morittu e Carmelo Mela.

Sui ventuno chilometri, la misura canonica della mezza maratona valevole in questa occasione per l'assegnazione del campionato regionale sardo per la categoria master, Giuseppe Fenu ha chiuso la gara strappando il settimo posto nella classifica generale e la seconda piazza nella sua specifica divisione. Sul medesimo tracciato tecnico, il compagno di squadra Mauro Manunta ha abbassato il proprio tempo di riferimento registrando il suo primato personale sulla distanza. Per quanto riguarda le classifiche assolute della corsa sui dieci chilometri, la vittoria in campo maschile è andata a Gabriele Motzo, il quale ha preceduto all'arrivo Leonardo Marongiu, quest'ultimo già vincitore della recente gara algherese denominata Alguerunway, e Luca Petretto. La prova femminile ha visto invece il successo di Maria Mei, che ha staccato Sara Meloni e Irene Spaziani.

Il tabellino finale della competizione principale sulla mezza maratona ha decretato la vittoria assoluta di Mustafà Belghiti, che ha relegato alle sue spalle il gruppo degli inseguitori formato da Andrea Mainas, Giuseppino Cossu e Marco Mattu. La graduatoria femminile sulla distanza dei ventuno chilometri è stata infine dominata da Elisa Spazzafumo, giunta al traguardo precedendo le avversarie Raimonda Nieddu, Jessica Pulina e Adriana Guadalupe Dessì.