La flotta di duecentocinquanta imbarcazioni cala gli ormeggi a Porto Rotondo: la Regione sbarca in Gallura per blindare l'industria nautica

Giovedì e venerdì l'assessore Emanuele Cani presenzierà all'apertura della fiera e guiderà i vertici con i consorzi provinciali e gli imprenditori del settore.

I pontili della Marina di Porto Rotondo si preparano ad accogliere una flotta di oltre duecentocinquanta imbarcazioni e le vetrine di circa centocinquanta espositori. Da giovedì 7 a domenica 10 maggio andrà in scena la quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna, manifestazione espositiva promossa dal Cipnes Gallura, l'ente pubblico economico che gestisce il Consorzio Industriale Provinciale del Nord Est sardo. L'operazione commerciale gode dell'avallo e del sostegno diretto della Regione, scesa in campo attraverso il coinvolgimento degli assessorati dell'Industria e della Programmazione.

L'esecutivo cagliaritano sarà rappresentato in prima linea dall'assessore all'Industria, Emanuele Cani, atteso sui moli galluresi nella mattinata di giovedì 7 maggio. Alle ore 11 l'esponente della giunta parteciperà alla cerimonia di inaugurazione ufficiale della kermesse, per poi spostarsi nel pomeriggio sui tavoli di programmazione economica. Alle ore 17, infatti, Cani prenderà la parola nel corso del dibattito intitolato "Il ruolo dei Consorzi Industriali Provinciali per lo sviluppo dell’industria nautica in Sardegna". L'incontro è stato voluto e promosso dallo stesso assessorato all'Industria per costringere a un confronto diretto i presidenti degli otto enti consortili provinciali sparsi sull'Isola.

Il vertice tecnico sulle prospettive di sviluppo del comparto navale vedrà anche la partecipazione di Giovanni Conoci, presidente dell'associazione settoriale Assonautica Nord Sardegna, e di Marco Monsurrò. Quest'ultimo siederà al tavolo in veste di vicepresidente di Confindustria Nautica, l'associazione di categoria degli industriali, portando in dote le deleghe specifiche per l'internazionalizzazione, per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e per la gestione delle Zes, acronimo che indica le Zone Economiche Speciali, ovvero quelle precise aree geografiche in cui le imprese beneficiano di particolari agevolazioni fiscali e snellimenti burocratici.

La trasferta istituzionale dell'assessore Cani proseguirà nel pomeriggio di venerdì 8 maggio. Alle ore 16 è fissata la sua partecipazione al secondo simposio in calendario, rubricato sotto il titolo "Internazionalizzazione, attrazione investimenti, incentivi e competitività europea". Il dibattito pomeridiano chiamerà a raccolta attorno al tavolo esperti di settore di caratura nazionale, incaricati di delineare le strategie finanziarie e commerciali per attrarre nuovi capitali nel mercato nautico isolano.