Le vele latine gettano l'ancora al tramonto: i rioni algheresi armano le barche per il Palio di Sant Joan

Sulla sabbia del Bahia Beach Club gli equipaggi sono sbarcati per ricevere gli stendardi dai comitati di quartiere e dalle borgate cittadine. La terza edizione della regata andrà in scena il prossimo venti giugno.

La terza edizione del Palio di Sant Joan di vela latina ha mosso i suoi primi passi ufficiali sabato pomeriggio, sulla sabbia del Bahia Beach Club di Alghero. Con l'avvicinarsi del tramonto, gli equipaggi in gara sono sbarcati direttamente dalle antiche imbarcazioni ormeggiate a pochi passi dalla riva per ricevere in dote gli stendardi. La cerimonia di consegna ha sancito materialmente l'abbinamento tra gli armatori e i vari quartieri e borgate della città, un accoppiamento che era già stato stabilito attraverso un sorteggio svoltosi nello scorso mese di febbraio.

L'evento, seguito con attenzione dai rappresentanti rionali e con curiosità dai passanti che hanno potuto osservare da vicino le imbarcazioni tradizionali, ha assunto i contorni di una presentazione ufficiale. La serata è stata condotta da Manuel Carboni e scandita dai costumi e dalle esibizioni del Gruppo Folk Sant Miquel di Alghero. Il passaggio dei drappi nelle mani dei marinai ha registrato la partecipazione dell'amministrazione comunale, rappresentata dall'assessora Maria Grazia Salaris, e della Fondazione Alghero, l'ente preposto alla gestione delle politiche turistiche e culturali della città, intervenuta con il suo presidente Graziano Porcu.

La competizione vera e propria, capace di coinvolgere l'intero tessuto urbano in un momento di socialità e condivisione, prenderà il via giovedì venti giugno. A contendersi il primato cittadino sull'acqua saranno le imbarcazioni supportate dai centri commerciali naturali e dai progetti civici di Sant'Agostino, del Centro Storico, di Fertilia e della Pietraia. L'intera macchina organizzativa è guidata dalla Pro Loco e dalla locale sezione della Lega Navale Italiana, affiancate dall'associazione sportiva Il Marinaio e dal Comitato della Pietraia. A coprire le spalle della manifestazione vi è infine una compatta rete di sostegni istituzionali ed economici che parte dall'assessorato al Turismo del Comune e arriva fino alla Regione Autonoma della Sardegna, passando per la Camera di Commercio di Sassari, il Consorzio Porto di Alghero, il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, il programma Salude & Trigu e il Banco di Sardegna.