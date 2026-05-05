Settimana perfetta per la Gymnasium Volley Alghero: conquistata la finale e l'accesso ai playoff della Terza Divisione

Una settimana di trionfi per la Pallavolo Gymnasium Alghero, che chiude gli impegni sul campo con tre vittorie su tre, conquistando l'accesso alla finale regionale e strappando il pass per i playoff nel campionato di Terza Divisione Open.

Playoff Regionale (DFPO): Impresa a Cagliari e pass per la finale Cus Cagliari - Gymnasium 0-3 (20/25, 22/25, 21/25) Domenica 3 maggio, la Gymnasium ha espugnato il campo del Cus Cagliari nella semifinale dei playoff regionali imponendosi con un netto 3-0. È stata una partita di altissimo livello contro una formazione giovane e dotata di grande fisicità. Le algheresi hanno saputo sfruttare al meglio le proprie caratteristiche, imponendosi con traiettorie d'attacco coraggiose ed estremamente efficaci. La chiave del match è stata la pazienza e la solidità in seconda linea: una pressoché impeccabile organizzazione nel fondamentale muro-difesa ha permesso di raccogliere numerosi palloni e limitare la fisicità avversaria, disinnescando in particolare i colpi della loro esplosiva opposta. Con questo successo la Gymnasium affronterà ora il Quartu (vincente sul Sulcis nell'altra semifinale) nel doppio confronto che vale la stagione, con l'eventuale "bella" da disputarsi tra le mura amiche.

Terza Divisione Open (3DFOB): Doppio successo, sorpasso e playoff conquistati Settimana decisiva e ricca di soddisfazioni per il gruppo allenato da Enrico Granese, capace di superare le difficoltà di organico con un rush finale impeccabile che è valso il sorpasso sul Sorso in classifica.



Esperia Volley - Pallavolo Gymnasium Alghero 0-3 (11/25, 4/25, 16/25) Il doppio turno si è aperto martedì 28 aprile a Pozzomaggiore. Contro l'Esperia Volley, la Gymnasium ha disputato una gara solida e sempre sotto controllo, archiviando la pratica in tre set e lasciando le avversarie a punteggi bassissimi.



Pallavolo Gymnasium Alghero - Asd Bonorva Volley 3-1 (23/25, 25/15, 25/21, 25/18) Domenica 3 maggio, davanti al pubblico di casa, è arrivata la vittoria cruciale. Contro una squadra ostica come il Bonorva, le algheresi hanno ceduto di misura il primo parziale per poi riorganizzarsi e dominare i successivi tre set. Una prova di grande carattere che ha garantito l'accesso ai playoff, un traguardo fortemente voluto e che rappresenta una grande gratificazione individuale e di squadra per tutte le atlete.