La pallacanestro femminile algherese archivia la vetrina nazionale e prenota un posto per le semifinali regionali

Le formazioni giovanili della Sap chiudono le trasferte tricolori riservate alle campionesse sarde. La squadra delle quattordicenni travolge l'Elmas in trasferta con trentasette punti di scarto.

Il sipario cala sulle finali nazionali per le cestiste della Sap Alghero, la società sportiva che milita nei campionati giovanili femminili di pallacanestro. Le atlete della categoria Under 17, le ragazze con meno di diciassette anni d'età, hanno concluso il loro percorso tricolore fermandosi tra le sedici migliori formazioni della penisola, un traguardo raggiunto in virtù del titolo di campionesse regionali conquistato nei mesi precedenti. A tracciare il bilancio della spedizione è l'allenatore della squadra: «Queste esperienze valgono più di qualsiasi risultato. - ha commentato coach Muroni - Abbiamo affrontato squadre di altissimo livello e le ragazze hanno risposto con personalità. Essere tra le migliori 16 d’Italia è un traguardo che deve renderci orgogliosi e motivarci a lavorare ancora di più». Analoga sorte è toccata alla selezione Under 15, anch'essa detentrice del primato regionale, che ha archiviato le sfide del Concentramento Nazionale, il torneo che raggruppa in sedi prestabilite le eccellenze del panorama cestistico italiano.

Archiviate le trasferte nella penisola, l'attenzione della società si sposta sui tornei isolani ancora in corso. La formazione Under 14, dopo aver chiuso al secondo posto sia la fase di qualificazione che il secondo turno del campionato, ha staccato il pass per i quarti di finale dei playoff, la fase a eliminazione diretta che assegna il titolo. Nella gara di andata le cestiste in maglia giallorossa hanno espugnato il campo dell'Elmas imponendosi con il netto punteggio di 73 a 36. Sulla vittoria esterna si sono espressi i tecnici che guidano la squadra dal bordo campo: «Abbiamo approcciato la partita con la mentalità giusta – hanno commentato i coach Antonello Muroni e Eleonora Cresci - ma sappiamo che non è finita: servirà lo stesso atteggiamento nella gara di ritorno per conquistare la semifinale. È stata una prestazione solida e convincente, costruita su intensità, difesa e un eccellente gioco di squadra e le ragazze hanno interpretato la gara con grande concentrazione e determinazione per tutti i quaranta minuti. Ora l’attenzione è già rivolta alla sfida casalinga, dove il supporto del pubblico sarà un elemento fondamentale per completare il percorso nei quarti di finale».

Il calendario agonistico del sodalizio algherese prevede un ultimo appuntamento riservato alle atlete più giovani. Nelle giornate del 9 e del 10 maggio, il palazzetto dello sport cittadino Palamanchia ospiterà le gare valide per le semifinali e le finali regionali del circuito JR NBA Under 13, competizione che vedrà la squadra di casa scendere sul parquet per provare a conquistare il trofeo isolano.