Il tennis in carrozzina sbarca ad Alghero: ventotto nazionali in campo per l'assalto alla Coppa del Mondo

L'Hotel Oasis ospita il sorteggio dei gironi per le qualificazioni dell'area Europa e Africa. Da questa mattina via agli scambi sui sei campi in sintetico del circolo cittadino, con l'ingresso gratuito per il pubblico.

I saloni dell'Hotel Oasis hanno tenuto a battesimo la fase a gironi delle qualificazioni della zona Europa e Africa della Bnp Paribas World Team Cup, la massima competizione internazionale a squadre per il tennis in carrozzina. Ieri sera la riunione dei capitani delle nazionali ha definito l'ossatura del torneo organizzato dall'associazione sportiva Sardinia Open, con il patrocinio della Federazione Italiana Tennis e Padel e del Comitato Italiano Paralimpico, l'ente che disciplina lo sport per gli atleti con disabilità.

Nella categoria maschile, quattordici squadre sono state ripartite in quattro raggruppamenti. La compagine italiana è stata inserita nel secondo blocco, dove dovrà incrociare le racchette con le selezioni di Austria e Turchia. Il primo gruppo vedrà fronteggiarsi Israele, Croazia e Portogallo, mentre il terzo girone ospiterà Polonia, Svezia, Ungheria e Grecia. A chiudere il tabellone degli uomini ci penserà il quarto raggruppamento, composto dai tennisti di Germania, Belgio, Svizzera ed Estonia.

Sul versante femminile, la competizione schiera ai nastri di partenza sei nazionali divise equamente in due blocchi. Le atlete azzurre dovranno misurarsi nel primo girone contro la Svizzera e la Lettonia. Sull'altro lato del tabellone, nel secondo gruppo, battaglieranno le formazioni di Turchia, Austria e Israele.

Il quadro agonistico si completa con la terza e ultima categoria in gara, denominata Quad, che porterà in campo otto selezioni. Anche in questo caso l'Italia sarà della partita, inserita nel primo raggruppamento insieme a Turchia, Francia e Portogallo. Il secondo girone vedrà invece contrapposti gli atleti di Israele, Sudafrica, Svizzera e Austria.

Archiviata la fase organizzativa e logistica, la parola passa direttamente al cemento dei sei terreni di gioco in green set, la tipica superficie in resina sintetica messa a disposizione dal Tennis Club Alghero. Il sipario sulla manifestazione si alza questa mattina alle ore nove sul campo centrale per la consueta cerimonia inaugurale. A seguire, a partire dalle ore dieci, prenderanno il via i primi incontri ufficiali per l'assegnazione dei punti decisivi. L'organizzazione ha stabilito che l'accesso agli spalti per l'intera durata dell'evento sarà completamente libero, senza il pagamento di alcun biglietto di ingresso.