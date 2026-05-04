Sport Fine di un'era sotto i canestri: la Virtus espugna Sassari e condanna la Dinamo all'inferno della retrocessione

Una giornata estremamente amara, quella avvenuta ieri (3 Maggio 2026) non solo per la pallacanestro sassarese, ma- anche (e soprattutto) -per tutto il basket isolano. Dopo ben 16 Stagioni di onorata (e a tratti grandissima) permanenza nella massima Serie, la gloriosa Dinamo Sassari presieduta dal dott. Stefano Sardara lascia la Serie A1, dando molto (anzi moltissimo) sgomento e rammarico a tutti i tifosi sardi amanti di questo bellissimo sport. A decretare la retrocessione della formazione biancoblù (oltre alle pesanti sconfitte maturate nei precedenti turni di campionato) è stata, nel penultimo confronto di questa Regular Season 2025-26, la fortissima Virtus Olidata Bologna, la quale è stata in grado di sconfiggere, nell’impianto sportivo sassarese del PalaSerradimigni con il punteggio di 80-73, una compagine isolana che- in certi frangenti dell’incontro- ha avuto il pregio di tener testa a un roster- indubbiamente- più “attrezzato”( sia dal punto vista tecnico che atletico), ricco di campioni dotati di notevole esperienza internazionale, che -alla fine- hanno fatto, al termine della contesa, “pendere” l’esito del match a favore del team bianconero.



In merito all’incontro, inizio gara molto avvincente e colmo di emozioni, dove i ragazzi allenati dal “navigato” coach croato Veljko Mrsic riuscivano a reggere(con grande determinazione e caparbietà) da una parte l’urto delle poderose trame offensive della compagine felsinea(stando-anche- molto spesso davanti nel punteggio seppur di poco) e dall'altra chiudendo il primo periodo sotto di un punto(13-14 al termine dei primi 10 minuti di gioco), proponendo-quindi- un esito che comunque lasciava-comunque nonostante il valore della squadra avversaria- parecchie speranze di vittoria al roster sassarese in merito all’esito favorevole della “battaglia”. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, la gara era contraddistinta-inoltre- da una contesa molto combattuta, dove le due compagini lottavano su ogni pallone e in cui la Dinamo era in grado-anche- di accumulare un gap di “ben” 9 punti (a pochi istanti dal fischio di sirena) dando- quindi- ottime sensazioni su come potesse svolgersi l’incontro nei successivi istanti di gioco per i colori biancoblù. Il rientro delle due squadre sul parquet per la disputa della seconda parte del match, vedeva-tuttavia- la gara assumere contorni poco(o per nulla) favorevoli alla compagine isolana, la quale-prima- subiva un parziale di 11-0(che permetteva alle V-nere di giungere al pareggio 46-46 a circa 5 minuti dal termine del terzo quarto) e poco dopo vedeva il team bianconero “piazzare” un break di 5-0 che incominciava a dare il via al successo della squadra ospite, che consentiva al team bolognese di “volare” sul + 10( 48-58 in favore del team felsineo), indirizzando- di fatto- la contesa su sentieri poco consoni alla formazione sarda. Il risultato, prima che abbia luogo l’ultima frazione di gioco, recitava-infatti- Dinamo Sassari 52- Virtus Bologna 60. In merito all’ultimo quarto di gioco, questo era caratterizzato da una formazione ospite che, conscia del suo indubbio valore cestistico, controllava agevolmente il divario di punti precedentemente conseguito, portando a casa da una parte una vittoria di notevole importanza sia per la classifica che per il morale, e dall’altra condannando una Dinamo ad una inaspettata (almeno ad inizio Stagione) retrocessione.



Esito finale del match (come abbiamo antecedentemente affermato Dinamo Sassari 73- Virtus Olidata Bologna 80. In conclusione ricordandovi che l’ultimo impegno della formazione sassarese per questa Stagione 2025-26 sarà, in terra lombarda, contro la temibile Pallacanestro Brescia il 10 Maggio alle ore 17 e sperando-naturalmente- di vedere la splendida Dinamo ben presto(già nella temporada 2026-27) calcare- nuovamente- i parquet della massima Serie, desideriamo ricordare-innanzitutto- a tutti i nostri spettabili lettori che il campionato non è ancora finito(la post- Season) e ringraziando(veramente di cuore) tutti coloro che ci hanno seguito in questi momenti cestistici, vi aspettiamo numerosi- anche- nella prossima Stagione, che certamente sarà ricca e colma di gioie e emozioni per l’intero popolo biancoblù. Detto ciò vi salutiamo, con grandissimo affetto e imperitura stima.