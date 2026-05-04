Sport Basket 90 di Sassari si aggiudica (56 a 54) di misura la finale regionale del torneo regionale Under 13 contro i Sirbones di Nuoro, che hanno combattuto sino alla fine.

Se il basket sassarese cercava un segnale di speranza nel giorno più buio della sua storia recente, lo ha trovato nei volti sudati e felici dei ragazzi del Basket 90. In una finale regionale Under 13 che ha infiammato la palestra dell’Esperia a Cagliari, la formazione sassarese ha superato i Sirbones di Nuoro, conquistando il titolo di Campione Regionale e dimostrando che il serbatoio del talento isolano è più vivo che mai. Non è stata una partita per cuori deboli. Da una parte la grinta di Nuoro, arrivata all'atto finale con una marcia trionfale e capace di mettere paura ai padroni di casa con una difesa asfissiante e una precisione chirurgica in contropiede. Dall'altra, la classe e l'organizzazione del Basket 90, una vera "fabbrica di campioni" che ha saputo mantenere i nervi saldi nei momenti decisivi del match. Il finale è stato un crescendo di emozioni: canestri pesanti, recuperi prodigiosi e un tifo da stadio che ha reso l'atmosfera degna di una finale di Serie A. Al suono della sirena, l'esultanza dei ragazzi sassaresi è stata l'immagine più bella della giornata: un abbraccio collettivo che cancella fatiche e sacrifici di un'intera stagione.



Mentre la città piange la retrocessione della Dinamo, il successo del Basket 90 ricorda a tutti che la cultura della palla a spicchi nel nord Sardegna ha radici profonde che non si strappano con una sconfitta. Questi ragazzi rappresentano la base su cui ricostruire, il vivaio da proteggere e coltivare per tornare, un domani, a calcare i palcoscenici che contano. Onore ai Sirbones di Nuoro, che escono a testa altissima dimostrando la crescita costante del movimento cestistico nel cuore dell'Isola, ma oggi il trono appartiene al Basket 90. Sassari sorride con i suoi campioncini: il futuro è appena cominciato. Per la cronaca la gara è terminata con la vittoria del Basket 90 Sassari con il risultato di 56 a 54. Onore ai sassaresi, ma la i Sirbones di Nuoro hanno messo in campo tutte quelle che erano le risorse, tecniche e caratteriali di quello che resta un percorso straordinario che la società nuorese ha voluto intraprendere. Matteo Contini, allenatore del Basket 90 Sassari ha detto: “Siamo felici di esser riusciti a vincere. Abbiamo iniziato avendo un progetto a lunga scadenza mettendoci come obiettivo il fatto di voler arrivare sino in fondo. Quindi è arrivata anche l’affermazione. Abbiamo sofferto nei primi due quarti perchè i nostri avversari erano più presenti ai rimbalzi, poi però, grazie alla miglior tecnica del “tagliafuori” li abbiamo limitati e preso il sopravvento. Adesso faremo le finali nazionali, senza pressioni, godendoci il momento”.