Sport Dinamo Sassari sul patibolo. Arriva la Virtus per l'estrema unzione

Dopo la partita non disputata la settimana scorsa (in seguito alle note vicende extracampo) contro la compagine del Trapani Skarks in terra siciliana, ultima chiamata in chiave salvezza per la Dinamo Sassari nel match che vedrà contrapposta la formazione isolana alla fortissima Virtus Olidata Bologna. Una gara, quella che avverrà nell’impianto sportivo isolano del Pala Serradimigni domenica 3 maggio 2026 alle ore 17.00, indubbiamente ricca di ostacoli e pericoli per il team allenato dal “navigato” coach croato Veljko Mrsic, in cui i ragazzi provenienti dalla splendida Sardegna dovranno dare il massimo per riuscire a portare a casa una vittoria di fondamentale importanza che gli permetta di continuare a coltivare il sogno di rimanere nella massima Serie del campionato italiano di pallacanestro. A tal proposito(ci sembra doveroso dirlo) la compagine che dovrà affrontare la Dinamo- fra poche ore- nel centro abitato più popoloso del Nord- Sardegna è probabilmente(anzi sicuramente) il “cliente” più difficile con cui rapportarsi in questo delicatissimo momento della Stagione per la formazione sarda, non unicamente per le indubbie qualità tecniche e atletiche del team presieduto dal dott. Massimo Zanetti, ma- anche (e soprattutto)- in virtù del fatto che il roster bianconero sta- ancora- lottando(nelle zone nobili della graduatoria) per “blindare” una prima posizione, al momento attuale, ancora non messa in cassaforte. Proprio per le ragioni fin qui esposte la squadra biancoblù (e il suo intero roster), “spinta” dal suo meraviglioso pubblico, dovranno fornire, non solo una prestazione di significativo spessore cestistico, ma- anche- evitare (il più possibile) errori che potrebbero creare, nel corso dell’incontro, notevoli grattacapi alla compagine capitanata dall’esperta ala statunitense Rashawn Thomas.



Un match- quindi- in cui Buie compagni avranno l’arduo compito di limitare(dal punto di vista realizzativo) le “bocche da fuoco” bolognesi, ma- anche- controbattere- con la dovuta efficacia- le trame offensive del roster bianconero, ribattendo colpo su colpo al gioco “macinato” dalla squadra felsinea. In conclusione una “battaglia” ostica, in cui tutti i supporter sassaresi si aspettano di “trovare”, in questi primi giorni del mese di Maggio e in questo finale di Regular Season, la Dinamo dei bei tempi che, con tanta voglia, grinta e determinazione “butti” il cuore oltre l’ostacolo, compiendo un’ autentica (prima) impresa sportiva(e successivamente un’ottima vittoria contro la Pallacanestro Brescia al PalaLeonessa il 10 maggio alle ore 17.00) che permetta alla formazione biancoblù di restare nel magnifico mondo dell’Lba- anche- nella prossima “temporada”. Per concludere. Augurando a tutti i nostri lettori di vedere una gara che soddisfi appieno le loro aspettative, desideriamo ricordarvi (nuovamente) il prossimo(difficile) impegno della roster sassarese. Questo avverrà, al PalaSerradimigni, il giorno 3 maggio 2026 alle ore 17.00 contro la fortissima Virtus Olidata Bologna allenata dal giovane mister Nevad Jakovljevic.