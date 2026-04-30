Sport Slalom Guspini-Arbus: il 16 e 17 maggio tra sport, promozione del patrimonio paesaggistico e identitario. Sabato 9 maggio alle 11, ad Arbus, la conferenza stampa di presentazione

“Gare di questo livello, non sono solo appuntamenti sportivi di grande prestigio, ma reali occasioni di promozione per il nostro patrimonio paesaggistico e identitario”. Così l'Assessora regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ilaria Portas, a due settimane dalla gara organizzata dall'Arbus Pro Motor's, valida per il Campionato Nazionale Slalom, per il Trofeo d'Italia Nord, la Coppa Zona 2 e il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom. Sabato 9 maggio, alle 11:00, presso l'aula consiliare del Comune di Arbus, si terrà la conferenza stampa di presentazione della gara. Procede a pieno ritmo l'organizzazione del 15° Slalom Guspini-Arbus, 4° Memorial Ignazio Pani, in programma il 16 e 17 maggio. La gara - che ha come Ente di appartenenza l'Automobile Club Cagliari - è organizzata con passione e professionalità dall'Arbus Pro Motor's, e sarà valida come seconda prova del Campionato Nazionale Slalom e, come lo scorso anno, per il Trofeo d'Italia Nord (la prima delle sette prove), per la Coppa Zona 2 (Sardegna e Toscana, la prima delle cinque prove) e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom (coeff. 1,75, seconda delle otto prove in programma). La collaudata manifestazione, che unisce i Comuni di Arbus e Guspini, valorizza le aree del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, promuove il patrimonio paesaggistico e identitario e, non ultimo, è volano per lo sviluppo economico locale. “Il sostegno della Regione Sardegna a manifestazioni come lo Slalom Guspini-Arbus - ha sottolineato l'Assessora regionale dello Sport, Ilaria Portas - conferma la nostra volontà di investire in eventi capaci di unire l'eccellenza agonistica alla valorizzazione del territorio. Gare di questo livello, non sono solo appuntamenti sportivi di grande prestigio, ma reali occasioni di promozione per il nostro patrimonio paesaggistico e identitario.



Portano infatti atleti e appassionati anche alla scoperta del cuore della nostra isola, generando in questo modo un impatto positivo per le comunità locali che ospitano l’evento, e una ricaduta ottimale per tutta l'economia del territorio”. Conferenza stampa di presentazione. Sabato 9 maggio, alle 11:00, nell'aula consiliare del Comune di Arbus, gli organizzatori dell'Arbus Pro Motor's saranno lieti di incontrare gli organi di stampa, gli addetti ai lavori e gli appassionati, alla conferenza stampa di presentazione. Durante la conferenza stampa - in occasione della quale saranno presenti anche le autorità politiche - verranno comunicate tutte le informazioni e svelate le novità di un evento tanto atteso, che richiama l'interesse di molti piloti e appassionati. Il programma. Mercoledì 13 maggio, alle ore 12:00, è fissata la chiusura delle iscrizioni alla gara. Sabato 16 maggio, ad Arbus in via della Pineta, sono in programma le verifiche sportive dalle 15:30 alle 19:30 e le verifiche tecniche dalle 16:00 alle 20:00. La gara si disputerà sulla Strada Statale 126 Guspini-Arbus dal Km 89,544 al Km 86,196, per una lunghezza di 3348 metri intervallato da dodici postazioni di birilli. Domenica 17 maggio, alle 9:30, è prevista la partenza per la manche di ricognizione e, a seguire, le tre manche di gara con la direzione gara affidata a Fabrizio Bernetti. La cerimonia di premiazione si terrà ad Arbus nell’Anfiteatro Comunale. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Arbus, del Comune di Guspini e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Coldiretti Cagliari, ACI Sport, Automobile Club Cagliari, ACI Sport Delegazione Sardegna, e con la collaborazione dell'associazione Ogliastra Racing. Contatti. Per tutte le informazioni potete visitare il sito https://www.arbuspromotors.it/, le pagine social Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100041752616109 e Instagram https://www.instagram.com/arbuspromotors/, tramite l'App Sportity con la password 15SGA26, contattare il numero 349.5891828, oppure inviare un'e-mail all'indirizzo asd@arbuspromotors.it. Calendario Campionato Nazionale Slalom 2026: 25-26 aprile: 10° Slalom di Gambarie (Calabria); 16-17 maggio: 15° Slalom Guspini-Arbus, 4° Memorial Ignazio Pani (Sardegna); 30-31 maggio: 9° Slalom Città di Loceri, Memorial Silverio Demurtas (Sardegna); 13-14 giugno: 31° Slalom Rocca di Novara (Sicilia); 8-9 agosto: 22° Slalom Città di Santopadre (Lazio); 19-20 settembre: 18° Slalom Città di Avola (Sicilia); 10-11 ottobre: 31° Slalom Torregrotta-Roccavaldina (Sicilia); 31 ottobre-1 novembre: 12° Slalom Trofeo Selva di Fasano (Puglia).