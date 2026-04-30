Sport Magliona ritorna a salire alla 25^ Cronoscalata del Pollino

L’appuntamento con il ritorno nelle corse in salita per il nove volte campione italiano della specialità è fissato per il weekend del 3 maggio a Morano Calabro al volante della Nova Proto Np03 Aprilia preparata dal team Dalmazia Motorsport: “Testata in circuito, prototipo molto divertente da guidare” Sassari, 30 aprile 2026. Esordio stagionale e rientro in azione nelle corse in salita. Omar Magliona è partito alla volta di Morano Calabro, dove nel weekend del 3 maggio prenderà il via della 25^ Cronoscalata del Pollino. Il driver sardo, già nove volte campione italiano nelle corse in salita, sempre fra i prototipi, guiderà per la prima volta in gara un prototipo Nova Proto Np03 di ultima generazione, equipaggiato con il motore Aprilia di derivazione motociclistica da 1150cc e con pneumatici Pirelli e preparato dal team Dalmazia Motorsport.



In una configurazione leggermente più lunga, Magliona ha già corso tre volte sul tracciato cosentino lungo la Strada Provinciale 241, che nell’occasione misura 6,3 chilometri con partenza dalla località Carbonara e ascesa verso la Galleria Le Teste di Campotenese. Si tratta di un percorso tecnico e impegnativo, che presenta un dislivello di 394 metri e una pendenza media del 6,04%, sul quale il plurititolato sassarese potrà finalmente portare in gara la Np03 testata soltanto in circuito in una sessione di collaudo effettuata sul circuito di Battipaglia. La Cronoscalata del Pollino è riconosciuta come salita nazionale non titolata e dopo le verifiche del venerdì ha in programma tre turni di prove ufficiali a partire dalle 9.00 di sabato 2 maggio e le due gare della 25^ edizione domenica 3 maggio sempre con semaforo verde alle 9.00 Omar Magliona dichiara in vista del primo impegno stagionale: “Abbiamo testato in circuito con la squadra e davvero il prototipo è molto divertente da guidare. Ora siamo in viaggio alla volta di Morano. Sarà emozionante tornare a disputare una cronoscalata e spero di poter ripagare al meglio la fiducia e l’affetto di tutti coloro che hanno permesso questo rientro e dei tanti tifosi che non mi fanno mai mancare il loro apporto”.