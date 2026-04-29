Sport Il Cagliari primavera sconfitto dal Milan under 20

Dopo il fondamentale successo ottenuto contro la temibile formazione del Cesena, il determinato Cagliari Primavera allenato dal “navigato” mister spagnolo Alberto Gallego subisce- purtroppo- una cocente sconfitta nel match che l’ha visto opposto al Milan Under 20. Una gara, avvenuta-alcune ore orsono- in terra lombarda, in cui i giovanissimi giocatori rossoblù hanno lottato con grande grinta e determinazione, ma che- alla fine della contesa- ha visto prevalere la compagine meneghina, in quanto capace di ribaltare l’esito dell’incontro dopo l’iniziale vantaggio della squadra sarda realizzato dall’ottimo calciatore olandese Raterink nei primissimi minuti di gioco.



Una partita- quindi- che da una parte lascia molto amaro in bocca in tutta la tifoseria isolana e che dall’altra “costringe” il team cagliaritano a “battagliare” (ancora) in queste ultime gare della Stagione per evitare una retrocessione in Primavera 2, indubbiamente difficile da pronosticare all’inizio del campionato, dato gli ottimi giocatori (come l’attaccante transalpino Yael Trepy o la “punta” senegalese Paul Mendy) presenti in rosa. In merito al match svoltosi in Lombardia contro il Milan Under 20, partenza sprint del Cagliari Primavera, in grado di realizzare (come abbiamo precedentemente affermato) la prima marcatura dell’incontro (al 6° minuto) con l’atleta Raterink, il quale era bravo a mettere la sfera alle spalle dell’estremo difensore milanese portando- in questo modo- in vantaggio la squadra rossoblù. Dopo l’iniziale vantaggio della formazione isolana- tuttavia- il match vedeva, da un lato un Milan particolarmente desideroso di riportare la gara sui “binari” (quantomeno) della parità e dall’altro un Cagliari bravo (e in alcuni casi fortunato) a chiudere tutti gli spazi a disposizione del team rossonero, annullando di fatto tutte le velleità offensive della compagine milanese. Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, la gara si faceva-inoltre- particolarmente combattuta e ricca di emozioni, visto che la compagine rossoblù prima prendeva il palo con il giovane centrocampista Malfitano e -poco dopo- subiva una rete con l’attaccante Domnitei (a tre minuti dallo scadere del tempo regolamentare) obbligando-di fatto- Cogoni e compagni ad andare negli spogliatoi con un risultato di pareggio.



Riguardo al rientro in campo per la disputa dei secondi 45 minuti, da registrare innanzitutto un ottimo inizio del Milan Under 20, il quale- prima- prendeva il secondo “legno” dell’incontro (con il “solito” Domnitei) e- poi- beneficiava di un penalty realizzato dal capitano rossonero Scotti (in seguito al tocco di mano dell’esterno sinistro Grandu), che ribaltava completamente la situazione presente negli istanti iniziali del match. Per quanto riguarda la restante parte della “battaglia”, questa trascorreva senza ulteriori situazioni degne di nota, permettendo così al Milan Under 20 di portare a casa una vittoria di enorme importanza sia per la classifica che per il morale dell’intera squadra. Esito finale dell’incontro Milan Under 20 2- Cagliari Under 20 1. In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo (difficile) impegno della giovanissima compagine cagliaritana. Questo avverrà il giorno 1 maggio 2026 alle ore 13.00 contro il temibile Lecce Under 20 allenato dall’esperto mister Simone Schipa.