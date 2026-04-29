Il basket giovanile algherese si fa largo nella Penisola: l'Under quindici femminile si ferma ai concentramenti, l'Under diciassette a caccia del tricolore a Tortona

La compagine della SAP incassa una vittoria e due sconfitte nel primo round nazionale. Le atlete più grandi debuttano invece alle finali di categoria contro le corazzate del girone C.

La pallacanestro giovanile algherese archivia un fine settimana di trasferte oltre Tirreno. La società sportiva SAP Alghero ha visto le proprie formazioni femminili calcare i parquet nazionali, registrando il rientro in Sardegna della squadra Under quindici e la contemporanea partenza della selezione Under diciassette, mentre la compagine maschile di quest'ultima categoria prosegue la sua marcia nella fase interregionale.

Per le atlete dell'Under quindici, fresche del titolo di campionesse regionali, l'avventura si è conclusa alla fase dei concentramenti nazionali, i mini-tornei di qualificazione che raggruppano le migliori squadre d'Italia per assegnare l'accesso alle fasi finali. Il quintetto giallorosso ha incassato due sconfitte contro le formazioni della Basketball Sisters Castelfranco, per sessantadue a cinquantatré, e della Costa Masnaga. Il bilancio della spedizione è stato però corroborato da una netta vittoria per sessanta a quarantanove ai danni dell'Happy Basket Palermo. A guidare il gruppo in campo è stato il capitano Martina Peana, affiancata dalle giocatrici Viola Cantoni, Beatrice Fonnesu, Irene Onorati, Marta Onorati, Giulia Nieddu, Carlotta Pierangeli, Giorgia Sechi, Gloria Tiloca, Rebecca Urgias, Alice Zireddu e Adelaide Zoagli. Il supporto logistico e organizzativo è stato garantito dalle dirigenti Maria Antonietta Battaglia, Monica Casu, Silvia Oggiano e Patrizia Pinna.

A tracciare il bilancio delle gare sono gli allenatori Antonello Muroni e Paolo Patta: «Torniamo a casa con la consapevolezza di essere tra le migliori realtà d'Italia. Il titolo regionale e le battaglie in campo nazionale sono tappe fondamentali di un percorso di crescita che non si ferma qui. Usciamo a testa alta, più forti di prima».

Il testimone agonistico passa ora alla formazione Under diciassette, approdata in Piemonte, a Tortona, per disputare le finali nazionali di categoria. La fase conclusiva del torneo, che assegna lo scudetto giovanile, si svolge dal ventisette aprile al tre maggio duemilaventisei nel tabellone del girone C. L'esordio delle algheresi ha registrato una prima sconfitta contro la Vis Rosa Ferrara. Il calendario prevede ora gli incroci con le padrone di casa dell'Allianz BCC Derthona e con il Jolly Acli Basket Livorno, storica realtà della pallacanestro toscana.

Lo staff tecnico affida alle dichiarazioni diramate alla stampa le aspettative per il prosieguo del torneo: «Essere qui è già un successo, ma scenderemo in campo per giocarcela fino all'ultimo secondo di ogni quarto. Le ragazze sono cariche e sentono la responsabilità e l'onore di portare il nome della nostra città alle Finali Nazionali. Desideriamo ringraziare sentitamente i nostri Official Partners: Centro Mec, Pedramare, Les Arenes Alghero, Alguer Mia, Antica Compagnia Olearia Sarda, Simec Srl Olmedo e Weex perché il loro contributo è stato determinante per supportare le nostre atlete di vivere questo sogno nazionale, confermando un legame profondo tra lo sport d'eccellenza e il tessuto produttivo locale». Tutte le partite della selezione algherese verranno trasmesse in diretta streaming, ovvero tramite il segnale video diffuso via internet, sui canali ufficiali della Federazione italiana pallacanestro.