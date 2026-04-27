Il palazzetto di San Sperate incorona l'Oratorio Elmas e i padroni di casa: assegnati i titoli giovanili della pallacanestro

Sul parquet del PalaGherreris si chiudono i campionati amatoriali. La compagine guidata da Arru domina la categoria Ragazzi da imbattuta, mentre il Basket Club locale conquista il trofeo Propaganda piegando l'Audax Frutti d'Oro.

I titoli della pallacanestro amatoriale isolana hanno trovato i loro padroni. Sul parquet del "PalaGherreris" di via Garau, a San Sperate, la giornata di domenica ha ospitato l'atto conclusivo dei campionati organizzati dall'Msp, l'ente di promozione sportiva che gestisce i tornei non professionistici, assegnando i trofei per le categorie giovanili denominate Ragazzi e Propaganda.

Per quanto riguarda la categoria Ragazzi, la strada verso la finalissima ha visto emergere la compagine della JoannesB Sanluri. La squadra ha superato i turni a eliminazione diretta sconfiggendo prima la Polisportiva Atletica Serramanna con il punteggio di ventisette a diciassette, per poi imporsi sul Sinnai Basket per quarantotto a trentadue. A sua volta, la formazione sinnaese era giunta allo scontro dopo aver estromesso dal tabellone il Training Villaputzu con uno scarto di quattro punti, chiudendo l'incontro sul trentasette a trentatré.

Ad attendere i giovani di Sanluri per l'assegnazione del titolo c'era il Gruppo Sportivo Oratorio Elmas. La squadra, guidata in panchina dall'allenatore Arru, aveva ottenuto l'accesso diretto all'ultima sfida in virtù del primato assoluto raggiunto nella stagione regolare, la prima fase del campionato, chiusa con un ruolino di marcia immacolato: dodici vittorie su dodici incontri disputati. La finale non ha tradito le attese di supremazia dei favoriti. L'Elmas ha ipotecato la vittoria già nella prima frazione di gioco, il cosiddetto "quarto", infliggendo agli avversari un netto ventitré a quattro. I tre parziali successivi hanno fissato il tabellone sul definitivo sessantuno a trentasette, consegnando il trofeo ai giocatori mandati in campo: Alessandro Marini, Nicola Ibba, Matteo Contini, Alberto Pinna, Roberto Piano, Mauro Vercelli, Luca Picciau, Alessandro Marogna, Tiziano Cortis, Matteo Treglia, Davide Sollai, Lorenzo Cannella e Riccardo Ibba.

Il secondo trofeo in palio, riservato alla categoria Propaganda, è rimasto invece nelle mani della società ospitante. Il Basket Club San Sperate ha affrontato nell'ultimo atto i pari età dell'Audax Frutti d'Oro. La partita si è conclusa con una vittoria per la squadra di casa, allenata da Nicola Lussu, capace di imporsi per trenta a tredici costruendo il vantaggio frazione dopo frazione, con parziali di sette a due, dieci a due, sei a uno e nove a otto. Il referto ufficiale della gara che ha chiuso il torneo registra i nomi dei neo campioni: Leonardo Deiana, Federico Atzori, Nicolò Lai, Damiano Nioi, Mattia Cadeddu, Simone Ortalli, Giacomo Naitza, Daniel Meloni, Simone Atzori, Leonardo Pabis, Samuele Putzulu, Leonardo Cadoni, Sebastiano Ghiotto e Ruben Aramu.