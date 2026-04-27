Il gotha mondiale degli scacchi sbarca a Orosei per il torneo aperto più grande d'Italia

Oltre trecento maestri da trenta nazioni si sfidano all'ITI Marina Beach. Tra gli iscritti il vicecampione russo Nepomniachtchi e il talento tredicenne Oro. L'evento assegna un pass per la Coppa del Mondo.

Le pedine del circuito mondiale si muovono sulla scacchiera di Orosei. Dal tre al dieci maggio, gli spazi dell'ITI Marina Beach ospiteranno la terza edizione del Sardinia World Chess Festival. I numeri dell'evento ne certificano il primato assoluto a livello nazionale: si tratta del torneo aperto più rilevante mai organizzato in Italia, una competizione che permetterà ai vincitori di staccare un biglietto utile per le qualificazioni alla Coppa del Mondo, inserendo di fatto la tappa sarda nel ristretto calendario ufficiale della federazione internazionale.

La formula della competizione, definita in gergo "open" perché consente l'iscrizione libera a diverse categorie di giocatori senza barriere d'accesso prestabilite, ha richiamato nel centro costiero oltre trecento scacchisti in rappresentanza di trenta Paesi. Tra i tavoli da gioco spicca la presenza di Ian Nepomniachtchi, attuale numero uno della disciplina in Russia e vicecampione del mondo in carica. A contendergli il primato ci sarà Parham Maghsoodloo, il miglior giocatore dell'Iran, stabilmente inserito tra i primi venti della classifica globale. L'attenzione degli addetti ai lavori è rivolta anche al tredicenne Faustino Oro, un talento precoce a cui manca solo un ultimo risultato utile per ottenere il titolo definitivo di Grande Maestro, il riconoscimento sportivo più alto concesso ai professionisti della scacchiera. A difendere i colori italiani ci sarà Lorenzo Lodici, già campione nazionale nel duemiladiciotto e attuale capofila italiano con un punteggio Elo, il sistema matematico che valuta e classifica la forza dei giocatori, pari a duemilaseicentouno punti.

L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta attraverso i canali telematici di ChessBase India, piattaforma specializzata nell'informazione scacchistica che garantirà la copertura visiva delle partite principali. L'impianto organizzativo è curato dalla società sportiva Emmedi Sport in collaborazione con UniChess, con il sostegno finanziario e istituzionale dell'Assessorato regionale al Turismo, Commercio e Artigianato. A tracciare il perimetro dell'evento è il direttore del torneo, Roberto Mogranzini: «Siamo estremamente orgogliosi di questa terza edizione perché riusciamo a portare in Sardegna il numero uno di Russia e Iran, ma anche giocatori provenienti dall'Ucraina e da Israele. È un evento meraviglioso in cui gli scacchi dimostrano, ancora una volta, di unire e non dividere: un messaggio potente e attuale che il nostro sport è in grado di trasmettere».

Il sipario sulla competizione si alzerà ufficialmente nella mattinata di domenica tre maggio. Alle ore undici, i locali del Club Hotel Marina Beach, situato in via del Mare a Orosei, ospiteranno la conferenza stampa di presentazione aperta ai rappresentanti istituzionali e agli organizzatori, in stretta concomitanza con l'avvio formale dei cronometri sui tavoli da gioco.