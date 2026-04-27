Tour de force per la Gymnasium Alghero: playoff per la Serie D, luci e ombre tra Seconda e Terza Divisione

È stata una settimana intensissima e ricca di emozioni per la Pallavolo Gymnasium Alghero, impegnata su più fronti con un calendario fitto di recuperi e sfide decisive per le sorti della stagione. Il bilancio racconta di una Serie D capace di conquistare l'accesso ai playoff dopo una vera e propria battaglia campale, e di un percorso tra alti e bassi per le formazioni di Seconda e Terza Divisione.

Serie D: impresa a Castelsardo, è playoff! Il momento clou del weekend si è vissuto domenica 26 aprile. La Serie D era attesa da una delicatissima trasferta sul campo del Centro Storico Castelsardo, squadra solidissima e storicamente ostica tra le mura amiche. In un finale di campionato avvincente, con un vero e proprio scontro a tre a distanza per centrare l'obiettivo, la Gymnasium ha risposto presente. È stata una partita tesa e nervosa, decisa solo al tie-break (2-3; parziali: 25/22, 25/27, 25/16, 14/25, 13/15) in cui le algheresi hanno spuntato il decisivo 15-13 finale. Lo staff tecnico sottolinea il grande carattere del gruppo: nei momenti di calo, le rotazioni hanno garantito energie fresche, permettendo alla squadra di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di staccare il tanto sudato pass per i playoff, vincendo il duello a distanza con l'Orion.

Seconda Divisione: una maratona da tre gare, in palio il primato Settimana infuocata per la Seconda Divisione, scesa in campo per ben tre volte. Si è cominciato martedì 21 aprile con il recupero in trasferta contro la Silvio Pellico 3P (Sassari): una lotta serrata terminata al quinto set a favore delle sassaresi (3-2; 16/25, 25/19, 27/25, 23/25, 15/13). La Gymnasium ha pagato un pizzico di lucidità nei momenti chiave, mancando l'opportunità di chiudere sul 3-1 e garantirsi una maggiore tranquillità di classifica, ma le avversarie si sono dimostrate di ottimo livello. Il pronto riscatto è arrivato due giorni dopo, giovedì 23, nel derby casalingo di recupero contro l'Asd Alivavolley: un netto 3-0 (25/6, 25/14, 25/19) che ribalta il risultato dell'andata. Le algheresi sono scese in campo con un atteggiamento completamente diverso, aggressive in battuta e coraggiose in attacco. A chiudere la serie, sabato 25 aprile, è arrivata un'altra solida vittoria casalinga per 3-0 (25/16, 27/25, 25/14) contro la Junior Volley. Ora tutte le energie sono rivolte all'ultima, fondamentale, partita di campionato in cui ci si giocherà il primo posto in classifica.

Terza Divisione: la Open passa ad Ardara, la Under cede alla capolista Doppio impegno nel weekend per le formazioni di Terza Divisione. La squadra "Open", guidata da Enrico Granese, ha prima lottato venerdì 24 aprile in casa contro l'Asd Volley Tula, cedendo 1-3 (22/25, 25/21, 22/25, 22/25) al termine di una partita in realtà molto equilibrata, come dimostrano i parziali. Pronto riscatto per la stessa Open domenica 26 aprile, corsara in trasferta contro l'Ardara Volley con un perentorio 0-3 (21/25, 11/25, 18/25). Sempre domenica, infine, l'Under guidata da Daniela Sechi è uscita sconfitta per 1-3 (21/25, 25/23, 19/25, 9/25) contro l'Asd Sunshine Sassari, formazione in piena lotta per il primato. Una gara combattuta in cui a fare la differenza è stata la solidità in ricezione, fondamentale su cui la giovane compagine algherese deve ancora lavorare per limare quelle ingenuità che le formazioni più esperte sanno capitalizzare.