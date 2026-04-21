Volata a due per la Serie D: la Gymnasium schianta la Junior Sassari e si prepara allo spareggio di Castelsardo

Tre vittorie nette per le formazioni algheresi e una battuta d'arresto per l'Under 13. Domenica prossima la sfida a distanza con la Punto Volley, appaiata in vetta a cinquantuno punti.

Il fine settimana sottorete consegna alla Gymnasium Alghero un bilancio quasi netto, macchiato unicamente dalla sconfitta della compagine più giovane. L'attenzione dell'ambiente sportivo era tuttavia concentrata sul campionato femminile di Serie D, dove la prima squadra ha rispettato senza sbavature il pronostico della vigilia. Sul parquet casalingo, nel tardo pomeriggio di domenica diciannove aprile, il sestetto algherese ha superato per tre set a zero la Asd Junior Volley Sassari. La partita è scivolata via in modo agevole, con le padrone di casa capaci di imporsi per venticinque a diciassette nei primi due parziali, per poi dilagare nel terzo tempo e chiudere definitivamente la pratica sul punteggio di venticinque a otto.

Il successo rotondo mantiene la squadra in vetta alla classifica del Girone C con cinquantuno punti, al termine della ventunesima giornata. Una prima piazza condivisa in perfetta coabitazione con la Asd Punto Sassari Volley. Il regolamento sportivo, in caso di arrivo a pari punti, impone di dirimere la questione attraverso l'incrocio di rigidi parametri matematici: le due formazioni viaggiano attualmente con un identico quoziente set, pari a due virgola settantacinque, ma la Gymnasium conserva un margine millimetrico nel quoziente punti, ovvero il coefficiente calcolato dividendo la somma dei punti realizzati per quelli subiti nell'arco dell'intero torneo, che segna un uno virgola ventitré contro l'uno virgola ventidue delle rivali sassaresi.

Il calendario trasforma così il prossimo turno in uno scontro decisivo a distanza. Domenica prossima la Gymnasium sarà impegnata in trasferta contro la Asd Centro Storico Castelsardo, formazione ostica che occupa attualmente la sesta posizione in graduatoria con trentasette punti. Si tratterà di una vera e propria finale anticipata, resa ancora più delicata dal fatto che la diretta concorrente Punto Volley incrocerà invece una squadra posizionata nella fascia bassa della classifica. Dallo staff tecnico algherese filtra in ogni caso ottimismo sulla condizione atletica del gruppo e sulla consapevolezza di disporre dei mezzi necessari per tentare l'allungo.

L'inerzia vincente della squadra maggiore è stata replicata dalle due formazioni iscritte ai campionati provinciali di Terza Divisione. Nel torneo Open, disputato domenica a mezzogiorno, la Pallavolo Gymnasium Alghero ha liquidato sul proprio campo la Time Out Oschiri con un secco tre a zero, imponendosi per venticinque a otto, venticinque a diciannove e venticinque a diciotto. Medesimo risultato, ma maturato in trasferta, per la squadra del campionato Under, che nel pomeriggio di sabato diciotto ha espugnato l'impianto di Usini sconfiggendo la Gt Sporting: tre a zero il computo finale a favore delle algheresi, con parziali agili di venticinque a quindici, venticinque a quattordici e venticinque a nove.

Il quadro del fine settimana agonistico si chiude con il referto del campionato Under tredici femminile. Impegnata nella mattinata di domenica sul campo dell'Asd Ampurias Valledoria Rossa, la giovane formazione algherese ha incassato una sconfitta per tre a zero. Le padrone di casa hanno controllato la gara vincendo i parziali per venticinque a venti, venticinque a quindici e venticinque a dieci, confermando la necessità di un ulteriore lavoro tecnico in palestra per rinforzare le basi del vivaio locale.