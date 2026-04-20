L'atletica Ichnos domina sulla pista del Tonino Siddi: Marras sigla il record regionale e vola ai campionati italiani

A Sassari l'assegnazione dei titoli sardi di prove multiple. Pass nazionale anche per Nicolò e Lorenzo Carta, mentre Elisa Marcucci stabilisce il nuovo primato femminile di categoria.

La pista dello Stadio dei Pini "Tonino Siddi" di Sassari ha emesso i suoi verdetti. Tra sabato 18 e domenica 19 aprile, l'impianto sportivo ha ospitato l'assegnazione dei Campionati Sardi di prove multiple, la complessa branca dell'atletica leggera in cui i concorrenti devono misurarsi in una serie di discipline diverse, dalla corsa ai salti fino ai lanci, sommando i risultati di ogni singola gara per ottenere un punteggio finale complessivo. Il fine settimana ha registrato una netta affermazione della società Atletica Ichnos, capace di incamerare titoli regionali e qualificazioni nazionali.

Il risultato di maggior peso tecnico porta la firma di Andrea Marras. Il giovane atleta si è misurato nell'octathlon, competizione articolata su otto prove, gareggiando nella categoria Cadetti, la fascia d'età riservata agli sportivi under sedici. Marras ha chiuso le due giornate di sforzi accumulando 5245 punti, un bottino che gli ha garantito non solo la conquista del titolo regionale di specialità, ma che fissa anche il nuovo record sardo di categoria. La prestazione numerica assume un rilievo ulteriore poiché supera agevolmente il cosiddetto "minimo tricolore", ovvero la soglia di sbarramento imposta dalla federazione nazionale, garantendo all'atleta il diritto di partecipare ai prossimi Campionati Italiani Cadetti, in calendario dal 4 al 6 giugno sulla pista altoatesina di Bressanone.

La spedizione nazionale dell'Ichnos non si limiterà tuttavia al solo neo-primatista. Sulla medesima pista di Bressanone scenderanno anche Nicolò Carta e Lorenzo Carta, capaci di totalizzare rispettivamente 4890 e 4857 punti, superando a loro volta i rigidi parametri di qualificazione richiesti per l'accesso alla rassegna nazionale. In campo femminile, il copione del record regionale si è ripetuto grazie alla prestazione di Elisa Marcucci. Impegnata nell'esathlon, la gara su sei discipline riservata alle Cadette, l'atleta si è imposta con un punteggio finale di 3515 punti, stabilendo la migliore prestazione sarda di sempre per la sua fascia d'età.

Il bollettino dei titoli regionali assegnati a Sassari si completa con l'affermazione di Riccardo Onida, vincitore nel decathlon (dieci prove) per la categoria Allievi, ovvero gli atleti under diciotto, con 4254 punti. Nel decathlon riservato ai Master 60, la categoria per i veterani oltre i sessant'anni, la vittoria è andata a Daniele Manca. L'unico titolo sfuggito alla società Ichnos è stato quello dell'eptathlon, la gara su sette discipline per la categoria Allieve, conquistato da Alessia Musiu della società Tespiense con 3735 punti.

La classifica generale ha registrato inoltre i piazzamenti degli altri iscritti locali. La graduatoria segnala il quarto posto della cadetta Valentina Manos, atleta proveniente dal vivaio dell'Alghero Marathon e al suo debutto assoluto in una competizione di prove multiple. Seguono la quinta piazza ottenuta da Marco Mura e il settimo posto del giovane Simone Corso. I risultati ottenuti in Sardegna, curati tecnicamente dagli allenatori Paolo Reni, Patrizia Spillo e Gaetano Sini, si sommano infine alla trasferta laziale di Yuri Di Marco, che ha gareggiato fuori regione sulla pista di Rieti aggiudicandosi il primo posto nel decathlon con 5792 punti.