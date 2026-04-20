Il Basket Settimo espugna il campo di Monserrato e strappa il titolo femminile alle campionesse in carica

Le ragazze guidate dall'allenatore Nicolò Mascia conquistano il campionato Open piegando la squadra del Panda nella terza e decisiva sfida di spareggio.

Il Basket Settimo incide per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro del campionato Open Femminile promosso dalla sigla sportiva Msp. Sul parquet di Monserrato, le ragazze guidate in panchina dall'allenatore Nicolò Mascia hanno superato la formazione del Panda, detentrice uscente del trofeo, chiudendo l'incontro con il punteggio di sessantatré a cinquantacinque. L'epilogo è giunto al culmine della cosiddetta "gara tre", ovvero l'ultimo atto di una serie finale al meglio delle tre partite, necessaria per rompere l'equilibrio dopo che le due contendenti si erano divise la posta nei primi due incroci.

Il cammino conclusivo verso il titolo si è snodato all'insegna dell'assoluta incertezza. Nel primo scontro diretto, la squadra del Panda aveva fatto valere il vantaggio di giocare sul proprio terreno imponendosi per sessanta a cinquantacinque. La risposta del Settimo si era materializzata nella sfida di ritorno disputata a Settimo San Pietro: una vittoria per ottanta a settantacinque maturata al termine di un tempo supplementare, la frazione di gioco aggiuntiva indispensabile per sbloccare il punteggio in parità allo scadere dei tempi regolamentari. Per l'assegnazione del campionato si è dunque resa necessaria la "bella", la partita di spareggio definitiva giocata nuovamente sul campo della formazione monserratina.

L'ultima e decisiva gara ha ricalcato la trama agonistica dell'intera serie. I primi due quarti di gioco si sono chiusi con le padrone di casa del Panda in leggero vantaggio per ventisette a venticinque al momento dell'intervallo. Il cambio di passo si è concretizzato nella ripresa. Dopo un terzo periodo lottato canestro su canestro, le giocatrici ospiti hanno costruito la vittoria negli ultimi dieci minuti di gioco, assestando uno strappo offensivo cruciale, in gergo cestistico un "break", che ha fruttato un parziale di venti punti a tredici, sufficiente per ribaltare l'inerzia del match e blindare il risultato.

I referti delle statistiche individuali, comunemente chiamati tabellini, incoronano Chiara Logli come principale terminale offensivo del Settimo con quattordici punti all'attivo. Un bottino sostenuto dalle prestazioni di Michela Cabras e Valeria Carboni, autrici rispettivamente di dodici e dieci punti, e dalle marcature di Valentina Sitzia con nove e Lia Biella con sette lunghezze. Sul fronte opposto, alla squadra del Panda non è bastata la vena realizzativa di Piras e Martina Ambu, entrambe a quota tredici punti, affiancate dai dieci messi a segno da Uda. L'elenco completo delle giocatrici del Basket Settimo laureatesi campioni, scese in campo sotto l'osservazione della terna arbitrale composta dai direttori di gara Cadeddu, Comella e Agabio, comprende Claudia Pireddu, Michela Cabras, Valeria Carboni, Alessia Loi, Chiara Logli, Federica Argiolas, Valentina Sitzia, Chiara Solinas, Simona Piras, Lia Biella, Marta Solinas, Claudia Di Pietro e Martina Porru.