La caduta degli dèi biancoblù: la Reyer passeggia a Sassari, per la Dinamo l'incubo della retrocessione

Dopo le cocenti debacle maturate nelle due trasferte contro la nobile Pallacanestro Cantù e la temibile Pallacanestro Varese, la Dinamo Sassari esce - purtroppo - sconfitta anche nel match che l’ha vista contrapposta - poche ore fa - alla fortissima Reyer Venezia. Una gara, svoltasi nell’impianto sportivo isolano del PalaSerradimigni e terminata con il risultato di 98-79 in favore della formazione veneta, in cui i ragazzi biancoblù hanno giocato sì con grinta e determinazione, ma che - alla fine - ha visto la compagine isolana arrendersi allo strapotere del roster oro-granata indubbiamente troppo forte e costituito da giocatori di chiaro valore sia tecnico che atletico.

Una Dinamo - quindi - relegata, in questo momento, all’ultimo posto della graduatoria, che non solo dovrà - ancora - “battagliare” nelle successive gare di Lba (vista la vittoria della NutriBullet Treviso contro Udine nell’anticipo dell’ultimo turno), ma che obbliga la formazione sarda a sperare in un ulteriore passo falso del team trevigiano (dato il loro vantaggio negli scontri diretti), rendendo questo finale di Regular Season per il roster sassarese particolarmente ricco di insidie, pericoli ed incognite difficilmente pronosticabili a inizio campionato. Una salvezza, quella della Dinamo, appesa - perciò - a un filo, che speriamo si concluda nel migliore dei modi per i colori biancoblù, che certamente non meritano una discesa in Serie A2 dopo i trionfi delle passate annate.

In merito al match, dopo un inizio bello e avvincente (dove le due squadre si trovavano sul punto a punto), era la Reyer a prendere il comando delle operazioni, realizzando una serie di canestri di pregevole fattura che le consentivano non unicamente di chiudere la prima frazione di gioco sul risultato di 33-18, ma - anche - di far capire alla compagine sarda che sarebbe stato estremamente difficile portare a casa l’intera posta in palio. Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, il match proseguiva sulla falsariga del precedente periodo con la formazione veneta che controllava agevolmente la gara tenendo a bada le “scorribande” offensive degli uomini capitanati dall’esperta ala statunitense Rashawn Thomas, i quali non solo non riuscivano, in alcun modo, a ridurre il gap precedentemente subito, ma - anzi - subivano sul parquet tutta la “forza” cestistica della squadra ospite, la quale era in grado di chiudere il secondo quarto sul risultato di 52-34.

Un esito, quello appena menzionato, che lasciava - purtroppo - ben poche speranze di vittoria al team allenato dal navigato coach Veljko Mrsic. Per quanto riguarda le due successive frazioni di gioco, queste erano caratterizzate da una Reyer costantemente sul “pezzo” che, nonostante le indubbie qualità della Dinamo e del suo splendido pubblico, era capace di mantenere (senza particolari problemi) le redini dell’incontro, ottenendo - quindi - un successo di fondamentale importanza sia per la classifica che per il morale. Risultato finale del match (come abbiamo antecedentemente affermato) Dinamo Sassari 79 - Reyer Venezia 98.

In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della compagine sarda. Questo avverrà il giorno 3 maggio 2026 contro la gloriosa Virtus Olidata Bologna allenata dal giovane coach Nenad Jakovljevic.