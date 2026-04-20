Sport La Web Project Sottorete riprende la marcia: 3-1 alla Gymland e terzo posto consolidato

Ritorno al successo per la Web Project Sottorete, che nella diciannovesima giornata del campionato di Prima Divisione Maschile supera per 3-1 la formazione dell'Asd Gymland. Sul parquet di casa della Palestra Comunale "Maria Carta", i ragazzi di mister Granese conquistano tre punti preziosi (parziali: 25/17, 25/11, 21/25, 25/23) che permettono di mantenere saldamente il terzo posto in classifica a quota 39 punti, restando in piena scia del gruppo di testa nonostante le partite giocate in meno rispetto alle prime due della classe. La gara si è sviluppata su due binari ben distinti. Sfruttando anche le rotazioni ridotte degli avversari, presentatisi ad Alghero con gli uomini contati, l'allenatore algherese ha scelto di attuare un ampio turnover, lasciando a riposo parte dei veterani per garantire minutaggio e responsabilità ai giocatori più giovani.



Una scelta che ha pagato nei primi due set, scivolati via agevolmente a favore dei padroni di casa. Nel terzo parziale, tuttavia, un calo di tensione ha permesso alla Gymland di riorganizzarsi e riaprire il match, costringendo la Sottorete a un quarto set combattuto punto a punto per chiudere definitivamente i conti. A fine gara, l'allenatore Granese ha analizzato così l'andamento del match: "Abbiamo vinto 3-1 contro una squadra che si è presentata rimaneggiata. Dal canto nostro, ne abbiamo approfittato per lasciare a riposo parte dei veterani e dare il giusto spazio ai giovani. I primi due set sono andati via lisci, poi, come purtroppo a volte ci accade, abbiamo accusato un crollo di concentrazione nel terzo parziale, perdendolo. Nel quarto set ci siamo trovati di fronte una squadra che aveva preso coraggio e che non era certo venuta fin qui per fare una gita. Fortunatamente siamo riusciti a spuntarla, ma viviamo ancora troppi cali di concentrazione che non ci consentono di vincere agilmente e senza preoccupazioni: su questo dobbiamo continuare a lavorare".



Archiviata la pratica Gymland, la Web Project Sottorete guarda già al prossimo impegno di campionato. Domenica 26 aprile 2026 (ore 11.00), per la ventesima giornata, i catalani saranno impegnati in trasferta sul campo del Pavbudoni (Palestra Scuola Media di via Kennedy, Budoni), un'ottima occasione per dare continuità di risultati e consolidare ulteriormente l'alta classifica.