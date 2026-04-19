Le ragazze della Pallacanestro Alghero conquistano le finali nazionali ma la trasferta in Piemonte costa dodicimila euro

La formazione Under 17 è l'unica squadra del Centro-Sud tra le migliori sedici d'Italia. L'appello della società sportiva agli imprenditori per coprire le spese del viaggio a Venaria Reale e Tortona.

Un traguardo sportivo che rischia di infrangersi contro lo scoglio dei bilanci. Nell'anno in cui celebra il quarantesimo anniversario dalla fondazione, la Pallacanestro Alghero strappa il pass per le Finali Nazionali del Campionato Under 17 Femminile, inserendosi nell'esclusiva cerchia delle migliori sedici formazioni d'Italia. La squadra, nota storicamente con l'acronimo SAP, sarà l'unica rappresentante dell'intero Centro-Sud a contendersi il titolo tricolore sul parquet.

La qualificazione è maturata al termine di un "concentramento", ovvero un torneo preliminare a gironi che serve a scremare le pretendenti al titolo in sedi neutre o raggruppate, durante il quale le atlete giallorosse hanno estromesso avversarie di peso come la Basketball Academy Firenze, già finalista nella passata edizione. A guidare la panchina sono i tecnici Muroni e Patta, che inquadrano così l'impresa: «Questo risultato è di fondamentale importanza. Le ragazze hanno affrontato una competizione difficile con grande maturità, superando ogni ostacolo. È un riconoscimento al lavoro svolto e alla crescita del nostro gruppo, un impegno che coinvolge tutta la società».

L'appuntamento per l'assegnazione dello scudetto di categoria è fissato dal 27 aprile al 3 maggio 2026 sui campi piemontesi di Venaria Reale, nel Torinese, e di Tortona, in provincia di Alessandria. L'urna ha inserito l'Alghero nel girone C, un raggruppamento che comprende le pari età dell'Allianz BCC Derthona, della Jolly Basket Livorno e della Vis Rosa Ferrara. Oltre a queste quattro compagini, il tabellone delle migliori sedici d'Italia si completa con la CLV-Limonta Costa Masnaga, il Futurosa Forna Trieste, le Lupe San Martino, l'Umana Reyer Venezia, il Sistema Rosa Pordenone, il Basket Project Faenza, la GEAS Academy di Sesto San Giovanni, la Libertas Moncalieri, la Basketball Academy Firenze, il Club Basket Frascati, il Basket Femminile ’95 Varese e La Molisana Campobasso. I traguardi del vivaio sardo si estendono peraltro anche alla formazione Under 15, attesa dal 24 al 26 aprile a Santa Marinella, sul litorale laziale, per un ulteriore concentramento nazionale che la vedrà opposta proprio alle campionesse in carica del Basket Costa.

A conquistare la ribalta nazionale è stato un gruppo guidato dal capitano Giorgia Chelo e composto dalle cestiste Ilaria Fabio, Beatrice Manca, Ilenia Cazzari, Lucrezia Sanna, Anna Zoagli, J. Marie Samake, Oumou Traore, Martina Peana, Viola Cantoni, Carlotta Pierangeli e Giorgia Delrio. La dirigenza, in una nota, ha espresso riconoscenza per il supporto logistico e organizzativo fornito dalle dirigenti accompagnatrici Silvia Oggiano, Maria Antonietta Battaglia, Monica Casu e Patrizia Pinna, oltre a rimarcare il sostegno economico dello sponsor principale, il Centro MEC.

L'ostacolo più arduo, tuttavia, si sposta ora dal campo da gioco ai registri contabili. La partecipazione alle fasi finali comporta infatti un costo complessivo che supera i dodicimila euro, una cifra che al momento grava quasi interamente sulle casse della società e sui bilanci delle singole famiglie. Da qui l'appello formale diramato dalla dirigenza e rivolto alle istituzioni, agli imprenditori e all'intera comunità cittadina per reperire le risorse necessarie a finanziare la trasferta. La società chiede a chiunque voglia contribuire di farsi avanti tramite contatti diretti con la dirigenza, nel tentativo di coprire le spese del viaggio e garantire alle atlete la disputa delle finali piemontesi.