Il Valledoria passa in scioltezza e spinge la compagine dell'Alghero sull'orlo della retrocessione

I padroni di casa incassano un secco due a zero e vedono allontanarsi l'obiettivo degli spareggi salvezza. Unica nota positiva l'esordio in prima squadra del giovanissimo Uda.
Le speranze di permanenza in Prima Categoria, il campionato dilettantistico regionale in cui milita la squadra, si assottigliano drasticamente per l'FC Alghero. Davanti al proprio pubblico, la formazione catalana si arrende per due reti a zero contro il Valledoria, un passivo che complica il cammino verso i play-out, ovvero le gare di spareggio disputate a fine stagione per stabilire le ultime squadre destinate a retrocedere nella serie inferiore. La partita si sblocca dopo appena quattro minuti dal fischio di inizio dell'arbitro Gabriele Arca Sedda della sezione di Sassari. Sugli sviluppi di un'azione confusa nell'area di rigore algherese, il giocatore ospite Marco Piras intercetta un pallone vagante e supera il portiere Dore con estrema freddezza.
La reazione dei padroni di casa, guidati dall'allenatore Tommaso Movilli, fatica a tradursi in occasioni concrete. Il primo vero squillo agonistico si registra al ventitreesimo minuto con un colpo di testa di Raimondo Serra, tempestivamente neutralizzato dalla retroguardia avversaria. Pur aumentando l'intensità della manovra negli ultimi scampoli del primo tempo, i giallorossi sbattono contro il solido schieramento difensivo impostato dal tecnico ospite Massimiliano Nieddu. Nella seconda frazione di gioco, l'Alghero tenta di alzare il baricentro alla ricerca della parità. Al cinquantaduesimo Pintus prova la via della rete direttamente su calcio di punizione, ma la sua conclusione debole e centrale si rivela una facile presa per il portiere. Cinque giri di lancette più tardi, al cinquantasettesimo, è Cherchi a sfiorare il pareggio con una deviazione aerea che lambisce il palo.
Proprio nel momento di massimo sforzo offensivo locale, il Valledoria assesta il colpo che chiude i conti. Corre il settantaduesimo minuto quando Ghibaudi Elisii, lasciato colpevolmente libero da marcature al limite dell'area di rigore, trova il tempo e lo spazio per calciare a rete, trafiggendo nuovamente Dore. Sul doppio svantaggio, l'inerzia della gara non muta nonostante la consueta girandola di sostituzioni. Nelle file algheresi l'unica variazione di rilievo riguarda il debutto del giovanissimo Riccardo Uda, calciatore classe 2009 gettato nella mischia nei minuti finali in sostituzione del compagno Riu. Gli ospiti si difendono con ordine fino al termine del tempo regolamentare, incassando tre punti cruciali per la loro classifica e lasciando i padroni di casa appesi alle incertezze della matematica sportiva per evitare la retrocessione diretta.