Web Project Sottorete, stop a Ossi: la squadra cerca il riscatto dopo il 3-0 contro l’Abbiccì

ALGHERO – Una serata amara per la Web Project Sottorete, che nella gara valida per la 18ª giornata del campionato di Prima Divisione Maschile torna dalla trasferta di Ossi, disputata il 15 aprile, con una sconfitta per 3-0 contro l’ASD Abbiccì. Nonostante i parziali molto combattuti (26-24, 25-21, 25-23), che testimoniano una partita giocata sul filo dell'equilibrio, la formazione algherese non è riuscita a graffiare nei momenti decisivi, cedendo il passo ai padroni di casa.

Al termine del match, l’allenatore Enrico Granese ha espresso con estrema franchezza la sua analisi sul momento delicato che sta attraversando il gruppo: "Purtroppo siamo in una fase di 'down', negativa. La sconfitta di ieri è quasi una fotocopia di quella contro il Tempio: partiamo bene, poi ci perdiamo per strada. Probabilmente risentiamo del troppo distacco tra le partite; dobbiamo invertire la rotta."

Il tecnico ha poi approfondito le possibili cause, sottolineando le difficoltà legate a un calendario irregolare: "Le cause possono essere cercate tra gli impegni che prima erano troppo fitti e poi si sono dilazionati troppo a lungo. Invece di avere una costanza settimanale come in precedenza, siamo stati costretti da cambi federali e impegni vari a giocare tutto in periodi brevi. Abbiamo patito questa lunga assenza dal campo per poi rigiocare molte gare ravvicinate. Mi metto io per primo in discussione: quando si vince o si perde lo si fa tutti insieme. Bisognerà trovare nuove soluzioni per rendere al meglio."

Nonostante il passo falso, la Web Project Sottorete mantiene la terza posizione in classifica con 36 punti (12 vittorie e 3 sconfitte), restando saldamente nelle zone nobili del Girone Unico. L’occasione per rialzare immediatamente la testa arriverà già questa domenica. La squadra tornerà tra le mura amiche per affrontare l’Asd Gymland, domenica 19 aprile 2026 alle 19:30 presso la Palestra Comunale Scuola Media "Maria Carta" – Via Malta, Alghero.

Il gruppo è chiamato a una prova d'orgoglio davanti al proprio pubblico per ritrovare ritmo e fiducia in vista del finale di stagione.