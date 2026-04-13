Il miracolo cestistico della SAP Alghero: l'Epos delle ragazze sarde tra le regine d'Italia

Ci sono notti, sotto le volte dei palazzetti, in cui non si gioca semplicemente a pallacanestro. Si scrive la storia. E la SAP Alghero Under 17 Femminile, signori miei, l'ha scritta con l'inchiostro indelebile dell'epica sportiva! Uniche, indomite, fiere rappresentanti della terra di Sardegna: sono loro l'unico sodalizio isolano a staccare il pass per le Finali Nazionali di categoria.

Sul parquet laziale di Formia, nel Concentramento numero 6 andato in scena dal 10 al 12 aprile, queste ragazze hanno gettato il cuore oltre ogni ostacolo. L'abbrivio è di quelli che annichiliscono le velleità altrui: un perentorio 84-47 rifilato alla Pegaso Ragusa. Una sinfonia muscolare e tattica, fatta di difesa arcigna e folate offensive di abbagliante qualità, ritmate con una lucidità disarmante.

Poi, il cimento con la blasonata Basket Firenze Academy, vice-campione d'Italia nella stagione passata. Una sconfitta per 72-56, certo, ma patita con il petto in fuori e lo sguardo fiero, al cospetto di un'avversaria formidabile. Una prestazione vibrante che ha mostrato un temperamento già presagio di gloria.

E infine, il redde rationem. La sfida senza appello contro il Basket Team Crema. È nel momento del dentro o fuori che le algheresi estraggono dal cilindro la gara perfetta: 59-46 il finale. Una pugna vinta con un'applicazione difensiva commovente e la freddezza chirurgica di chi sa quanto pesi il pallone nei momenti nevralgici del match.

Tutto questo è un capolavoro plasmato dalle sapienti mani dei tecnici in panchina, coach Antonello Muroni e Paolo Patta, coadiuvati dalla presenza granitica della dirigente Silvia Oggiano. Parole, le loro, intrise di sano orgoglio: «Il traguardo raggiunto è il risultato dell’impegno quotidiano e della serietà dimostrata dalle ragazze. Raggiungere questi livelli non era affatto semplice, ma il gruppo ha risposto con carattere e maturità».

Guidate dall'indomita capitan Giorgia Chelo, superba per intensità e leadership, ogni singola interprete ha inciso il proprio nome in questa cavalcata: Viola Cantoni, Ilenia Cazzari, Ilaria Fabio, Beatrice Manca, Martina Peana, Carlotta Pierangeli, Lucrezia Sanna, Jeanne Marie Samake, Oumou Traore e Anna Zoagli. Dieci corsiere in calzoncini pronte a dare battaglia su ogni centimetro di legno, sostenute dall'imprescindibile spinta di partner come Centro MEC, Pedramare, Les Arenes Alghero e Alguer Mia.

Adesso, dal 27 aprile al 3 maggio, il sipario si alzerà sul palcoscenico più nobile: le Finali Nazionali Kellogg’s Under 17, valevoli per il Trofeo Roberta Serradimigni, tra i palasport di Venaria e Tortona. Tra le magnifiche sedici d'Italia ci sono anche loro. Allacciate le cinture: l'epopea algherese continua!