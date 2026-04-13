Dinamo Sassari beffata all'ultimo respiro: Varese vince 91-90 e la Serie A2 fa sempre più paura

Dopo la cocente debacle maturata la settimana scorsa in terra lombarda contro la Pallacanestro Cantù, la Dinamo Sassari subisce, purtroppo, una dolorosissima battuta d’arresto nel match che l’ha vista opposta, poche ore fa, alla temibile Openjobmetis Varese, inanellando, in questo modo, l’ennesima sconfitta di questa tribolata stagione. Una partita, avvenuta nel ridente centro abitato varesotto e terminata con il risultato di 91-90 in favore del team capitanato dall’esperto playmaker Matteo Librizzi, in cui i ragazzi biancoblù hanno combattuto con le unghie e con i denti per strappare un successo che certamente avrebbe fatto molto comodo alla compagine isolana, la quale vede, ora, i fantasmi di una clamorosa retrocessione in Serie A2 (con tre gare ancora da giocare), proponendo, quindi, una situazione difficilmente pronosticabile all’inizio di questo campionato.

In merito al match, partita molto bella e avvincente già dai primissimi istanti della contesa, dove i due roster si rincorrevano nel punteggio cercando di superarsi vicendevolmente, non lasciando nulla di intentato (sportivamente parlando, ovviamente) per portare a casa l’intera posta in palio. La prima frazione si concludeva, infatti, sul risultato di 24-20 per la formazione biancorossa, lasciando, perciò, l’esito della “battaglia” aperto a qualsiasi soluzione.

Alla ripresa delle ostilità dopo il piccolo intervallo, da registrarsi un ottimo inizio della squadra varesotta, la quale riusciva non solo a mantenere il vantaggio precedentemente conseguito, ma era capace anche di incrementarlo (44-32 a metà periodo), fornendo, inoltre, la sensazione che la gara fosse ormai su binari consoni al team lombardo. Il punteggio del match recitava, infatti, al termine della seconda frazione di gioco: Pallacanestro Varese 51 - Dinamo Sassari 42.

Al rientro in campo per la disputa della restante parte di gara, la partita vedeva, tuttavia, una grandissima reazione del roster biancoblù che, forte delle sue indubbie qualità tecniche e atletiche, era in grado non unicamente di risalire la china (erodendo lo svantaggio antecedentemente subito), ma anche di “sorpassare” nel punteggio la formazione di casa, facendo capire a quest’ultima che sarebbe stato estremamente ostico ottenere i due punti messi a disposizione in questo match. L'esito della partita era, al fischio di sirena della terza frazione di gioco, Openjobmetis Varese 63 - Dinamo Sassari 67.

In merito all’ultima parte della battaglia, questa era caratterizzata da una vera e propria “guerra” (sportivamente parlando, ovviamente), dove le due compagini mettevano sul parquet tutte le loro abilità cestistiche cercando ciascuna la “zampata” decisiva per conseguire la sospirata vittoria. A prevalere, proprio nell’ultimo giro di lancette, è stata (purtroppo per i colori biancoblù) con il risultato di 91-90 la formazione varesotta, la quale riusciva a portare a casa, al termine dei 40 minuti regolamentari, un successo di fondamentale importanza per la classifica e per il morale.

In conclusione desideriamo ricordarvi il prossimo impegno della Dinamo Sassari. Questo avverrà, nell’impianto sportivo del PalaSerradimigni, il giorno 19 aprile 2026 alle ore [orario mancante] contro la fortissima Reyer Venezia allenata dal “navigato” mister croato Neven Spahija.